رفات القديسة تريزا الطفل يسوع يصل إلى كاتدرائية الأنبا انطونيوس الكبير بالفجالة

وصل إلي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس الكبير بالفجالة اليوم رفات القديسة تريزا الطفل يسوع والذي استقبلته المجموعة الكشفية للكنيسة بمارش احتفالي وشعب الكنيسة بالورود والألحان، تحت إشراف وحضور رعاة الكنيسة الأب بولس جرس والأب هدية تامر والأب أنطونيوس سماحة.



كما حضر الاحتفال شعب الكنيسة الذي جاء للتبارك والعديد من الرهبان والراهبات، وسط فرحة كبيرة من الجميع.



تخلل وجود الرفات اليوم فترات الترانيم وساعة سجود أمام القربان المقدس بالإضافة إلي العديد من التأملات والصلوات وفيلم قصير عن حياة القديسة تريزا الطفل يسوع وأقوالها والترانيم الروحية من كورال الكنيسة (أطفال و كبار) والألحان من خورس الكنيسة والشمامسة من مختلف الأعمار وصلاة القداس الإلهي.



ويستمر وجود الرفات بالكاتدرائية حتي صباح الغد الجمعة 20 ديسمبر للعام الحالي، حيث استقبلت العديد من الكنائس الكاثوليكية على مستوى الجمهورية رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، حيث تم استقباله بفرح وبهجة من الجميع.



ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر الجاري، حيث يترأس غبطة البطريرك إبراهيم اسحق صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية سان جورج بمدينة نصر، فيما يستقبل المهنئين بالعيد بمقر البطريركية في حدائق القبة.

