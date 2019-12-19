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تعليم

جامعة أسوان تستضيف لجنة قطاع الدراسات الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات .. صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:11 م
جامعة أسوان تستضيف
جامعة أسوان تستضيف لجنة قطاع الدراسات الزراعية التابعة للمجل
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شاذلى عبد الفتاح
استضافت جامعة أسوان لجنة قطاع الدراسات الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجى وأعضاء لجنة القطاع بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان.

وانعقدت لجنة قطاع الدراسات الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور ياسر عبد الحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب إن اللجنة تفقدت معامل كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان وقاعات التدريس للوقوف علي القدرة المؤسسية والموارد البشرية بالكلية وما تشهده الكلية في الفترة الحالية من طفرة كبيرة في كل المجالات التعليمية والبحثية التي تعود بالنفع علي طلاب كلية الزراعة والموارد الطبيعية وجامعة أسوان.

وعقد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق ندوة تحت عنوان الأفاق المستقبلية للزراعة في مصر بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا وممثلي المجتمع المدني.

وعقب ذلك عقدت لجنة قطاع الدراسات الزراعية اجتماعا لمناقشة العديد من الموضوعات ومن ضمنها دراسة اللائحة الخاصة بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان والعمل على تطويرها مستقبلًا.

وفى ختام اللقاء قدم الدكتور أحمد غلاب درع جامعة أسوان للدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة.
جامعة أسوان تستضيف لجنة قطاع الدراسات الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات .. صور
جامعة أسوان تستضيف لجنة قطاع الدراسات الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات .. صور
جامعة أسوان تستضيف لجنة قطاع الدراسات الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات .. صور
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