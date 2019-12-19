محمد سلماوي يكشف أهمية منتدى شباب العالم .. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، إن منتدى شباب العالم يقدم للشباب المصري انفتاحا على العالم والثقافات المختلفة.
وأضاف سلماوي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الشباب يتقابل مع شباب من جنسيات وثقافات مختلفة وينظمون ورش عمل في مختلف الموضوعات والقضايا، والإختلاط يعالج مسألة الانغلاق التي عاصرناها في العقود الماضية".
وتابع :" كنا نعاني من الإبتعاد عن العالم والثقافات المختلفة وما يحدث في العالم في مختلف اتجاهاته في أوروبا وآسيا وأمريكا".
وقال:" الانفتاح على العالم أمر في غاية الأهمية، ويشارك شباب العالم في المنتدى بكل اهتماماتهم والقضايا التي تشغلهم والشباب المصري يتفاعل معهم ويتبادلون الآراء ووجهات النظر".
ولفت محمد سلماوي:" منتدى شباب العالم يؤكد أن مصر لن تعاني من الانغلاق والإنصراف والتخلف عما يحدث في العالم كما حدث في السنوات الماضية".
وأضاف سلماوي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الشباب يتقابل مع شباب من جنسيات وثقافات مختلفة وينظمون ورش عمل في مختلف الموضوعات والقضايا، والإختلاط يعالج مسألة الانغلاق التي عاصرناها في العقود الماضية".
وتابع :" كنا نعاني من الإبتعاد عن العالم والثقافات المختلفة وما يحدث في العالم في مختلف اتجاهاته في أوروبا وآسيا وأمريكا".
وقال:" الانفتاح على العالم أمر في غاية الأهمية، ويشارك شباب العالم في المنتدى بكل اهتماماتهم والقضايا التي تشغلهم والشباب المصري يتفاعل معهم ويتبادلون الآراء ووجهات النظر".
ولفت محمد سلماوي:" منتدى شباب العالم يؤكد أن مصر لن تعاني من الانغلاق والإنصراف والتخلف عما يحدث في العالم كما حدث في السنوات الماضية".