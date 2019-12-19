محمد سلماوي يكشف أهمية منتدى شباب العالم .. فيديو

وسيم السيسي عالم المصريات يتحدث لصدى البلد من شرم الشيخ: الإبداع يأتي من الفص الأيمن في المخ.. مشروعات مصر الحالية لا ينكرها إلا جاحد.. التمييز بين المرأة والرجل اضطهاد للمستقبل