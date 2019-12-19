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محمد سلماوي يكشف أهمية منتدى شباب العالم .. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:19 م
محمد سلماوي
محمد سلماوي
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، إن منتدى شباب العالم يقدم للشباب المصري انفتاحا على العالم والثقافات المختلفة.

وأضاف سلماوي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الشباب يتقابل مع شباب من جنسيات وثقافات مختلفة وينظمون ورش عمل في مختلف الموضوعات والقضايا، والإختلاط يعالج مسألة الانغلاق التي عاصرناها في العقود الماضية".

وتابع :" كنا نعاني من الإبتعاد عن العالم والثقافات المختلفة وما يحدث في العالم في مختلف اتجاهاته في أوروبا وآسيا وأمريكا".

وقال:" الانفتاح على العالم أمر في غاية الأهمية، ويشارك شباب العالم في المنتدى بكل اهتماماتهم والقضايا التي تشغلهم والشباب المصري يتفاعل معهم ويتبادلون الآراء ووجهات النظر".

ولفت محمد سلماوي:" منتدى شباب العالم يؤكد أن مصر لن تعاني من الانغلاق والإنصراف والتخلف عما يحدث في العالم كما حدث في السنوات الماضية".
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