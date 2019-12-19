معروضة للبيع.. ضبط أحجار وقطع معدنية يشتبه في أثريتها بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز سيدي سالم، من ضبط مجموعة من الأحجار والقطع المعدنية يُشتبه في أثريتها معروضة للبيع، أمام محل خاص بتاجر أعلاف بمنطقة العتيقي التابعة لمركز سيدي سالم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط مجموعة من الأحجار والقطع المعدنية المشتبه في أثريتها، لدى "ع.ا" 52 سنة، تاجر أعلاف.



وباستهداف المكان، ضبط رجال المباحث 14 حجرا كبير الحجم، 23 قطعة معدنية، ومجموعة من الخرز، يشتبه في أثرية تلك المضبوطات، والتي تبين أنه عثر عليها بقطعة أرض زراعية مملوكة له.



حرر رجال الشرطة، المحضر رقم 10732 لسنة 2019م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

