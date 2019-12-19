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توك شو

تنسيقية شباب الأحزاب: مصر تتعاون مع الأشقاء في أفريقيا لمنع النزاعات.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:17 م
عمرو درويش
عمرو درويش
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قسم التوك شو
قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التواجد المصري في إفريقيا تكامل وليس نفوذ، وهذا ما أكده الرئيس السيسي من قبل دون اي تدخلات في شؤون دول.

وأضاف درويش خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي خلال لقائه مع الشباب أعلن بشكل صريح تبني مصر مبادرة «اسكات البنادق» لتكون أفريقيا خالية من النزاعات والصراعات المسلحة بحلول 2020.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر تتعاون مع الأشقاء في أفريقيا لمنع النزاعات التي تشهدها القارة، لافتا إلى أن حديث الرئيس عن أفريقيا هو الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر تسعى الي استعادة افريقيا قوتها ومنع أي صراعات بين الدول، مضيفا أنه لابد من تعريف الشباب الهدف من نموذج محاكاة الاتحاد من اجل المتوسط، التي تهدف الي وقف الصراعات والنزاعات.

وتابع: «المعتوه يحاول فرض سيطرته واملاءات على دول المنطقة ويتحالف مع منظمات ارهابية في ليبيا وكيانات ارهابية في مصر وبعض الدول، لكن نحن بحاجة الي تحالف قوي لان المرحلة القادمة ستشهد صراعات خطيرة تطلب تشكيل حائط صد» .
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