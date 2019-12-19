أخبار الفن| تامر حسنى بصحبة جوهرة.. تسريب فيديو لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف تصوير مسلسل فالانتينو .. شاهد
نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطعا مصورا من كواليس مسلسله الجديد "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام، المقرر عرضه في رمضان 2020.
تامر حسني يستعين بالراقصة جوهرة في أغنية فيلمه الجديد الفلوس .. فيديو
انطلقت الأغنية الرسمية لفيلم الفلوس من بطولة تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك، وتحمل الأغنية عنوان حلو المكان، وهي من تأليف أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو، كما تظهر في الأغنية الراقصة جوهرة، ومن المنتظر إطلاق الأغنية على المحطات الإذاعية قريبًا.
تسريب فيديو لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في مناسبة خاصة
نشر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب للفنان عمرو دياب مع الممثلة دينا الشربيني وهما يرقصان سويا.
منى زكى تكشف عن فرد جديد ينضم الى عائلة أحمد حلمى | اِعرف الحكاية
نشرت الفنانة منى زكى صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى وهى لكلب جديد ينضم الى عائلة احمد حلمى.
بطل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة يشارك فى فيلم Star Wars
يشارك الفنان الشاب أمير المصري في الفيلم المنتظر The Rise of Skywalker" أحد الأجزاء الجديدة لسلسلة
star wars .
تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف تصوير مسلسل فالانتينو .. شاهد
نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطعا مصورا من كواليس مسلسله الجديد "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام، المقرر عرضه في رمضان 2020.
تامر حسني يستعين بالراقصة جوهرة في أغنية فيلمه الجديد الفلوس .. فيديو
انطلقت الأغنية الرسمية لفيلم الفلوس من بطولة تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك، وتحمل الأغنية عنوان حلو المكان، وهي من تأليف أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو، كما تظهر في الأغنية الراقصة جوهرة، ومن المنتظر إطلاق الأغنية على المحطات الإذاعية قريبًا.
تسريب فيديو لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في مناسبة خاصة
نشر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب للفنان عمرو دياب مع الممثلة دينا الشربيني وهما يرقصان سويا.
منى زكى تكشف عن فرد جديد ينضم الى عائلة أحمد حلمى | اِعرف الحكاية
نشرت الفنانة منى زكى صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى وهى لكلب جديد ينضم الى عائلة احمد حلمى.
بطل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة يشارك فى فيلم Star Wars
يشارك الفنان الشاب أمير المصري في الفيلم المنتظر The Rise of Skywalker" أحد الأجزاء الجديدة لسلسلة
star wars .