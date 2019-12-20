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محمد سلماوي: الفن يكافح الفكر المتطرف والعنف.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
محمد سلماوي
محمد سلماوي
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هاني حسين
أكد الكاتب الصحفي محمد سلماوي، ضرورة ننشر الفن من أجل مكافحة الفكر المتطرف، مضيفا: "كلما نشرنا الفن والثقافة والأدب والسينما والمسرح اندثر الفكر المتطرف في المجتمع".

وأضاف سلماوي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أن الفن ينقي المشاعر والاحاسيس الانسانية كي نبتعد كثيرا عن التعصب والتطرف والنتائج المترتبة على التعصب والتطرف من عنف وإرهاب.

وتابع: "الفن يخلق إنسانا بعيدا عن العنف والإرهاب، ونشر الفن في المجتمع هي مهمة المجتمع والدولة مجتمعين".

وأكمل: "منتدى شباب العالم يقدم للشباب المصري انفتاحا على العالم والثقافات المختلفة، والشباب يتقابل مع شباب من جنسيات وثقافات مختلفة وينظمون ورش عمل في مختلف الموضوعات والقضايا، والاختلاط يعالج مسألة الانغلاق التي عاصرناها في العقود الماضية".

وتابع محمد سلماوي: "كنا نعاني من الإبتعاد عن العالم والثقافات المختلفة وما يحدث في العالم في مختلف اتجاهاته في أوروبا وآسيا وأمريكا".

وقال: "الانفتاح على العالم أمر في غاية الأهمية، ويشارك شباب العالم في المنتدى بكل اهتماماتهم والقضايا التي تشغلهم والشباب المصري يتفاعل معهم ويتبادلون الآراء ووجهات النظر".

ولفت سلماوي: "منتدى شباب العالم يؤكد أن مصر لن تعاني من الانغلاق والانصراف والتخلف عما يحدث في العالم كما حدث في السنوات الماضية".
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