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مرأة

لصحتك.. 4 نصائح يجب اتباعها للحصول على بشرة وردية وجسم صحي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
نصائح للحصول على
نصائح للحصول على بشرة وردية وجسم صحي
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نهى هجرس
تفضل جميع السيدات أن يمتلكن بشرة وردية صافية بشكل طبيعى دون استخدام أدوات التجميل، ولذلك سنقدم لكى أهم النصائح التى يجب أتباعها بشكل يومى.

ووققًا لموقع "boldsky" إليكم أهم النصائح التى يجب أتباعها للحصول للحصول على بشره صافية

- ينصح بتناول كمية كبيرة من الفواكه، والخضار خاصة الغنية بفيتامين "ب" المركب، وفيتامين "ي"، والكبريت، والزنك، وذلك لتقديمها العديد من الفوائد للبشرة والجسم.

- عدم إهمال وجبات الطعام، فمن الضروري تناول 3 وجبات صحية كل يوم، كما يمكن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، لتزيد من نشاط الدورة الدموية وتمد الجسم بالحيوية.

- تناول الحليب ومنتجاته قليلة الدسم أو المنزوعة الدسم، وذلك للحصول على الكالسيوم الذى يحتاجة الجسم بشكل كامل.

- ينصح بالحصول على الفيتامينات الأساسية للجسم، خاصة فيتامين ج، وفيتامين ي المهمان لإعطاء البشرة اللمعان والإشراق، والحفاظ على صحتها وصحة الجسم بشكل دائم.
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