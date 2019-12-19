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أخبار العالم

مقتول في مزرعته | سعودي يتفاجأ بجثة إثيوبي مطعون في الرقبة | تفاصيل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
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سعيد العربي
فتحت شرطة الرياض، ممثلة بمركز شرطة الكعكية، تحقيقاتها لكشف غموض حادث العثور على وافد من الجنسية الإثيوبية مقتولًا متأثرًا بطعنة بالرقبة في إحدى المزارع على طريق الليث.

تفصيلًا وبحسب معلومات "سبق"، فقد ورد بلاغ من مواطن يفيد بأنه أثناء دخوله لمزرعته وجد أحد العاملين لديه من غير التابعين له، من الجنسية الإثيوبية، متوفى وبه طعنة بالرقبة بواسطة سكين، وآثار دماء بجانبه، مؤكدًا أنه يوجد أربعة عاملين من نفس الجنسية غير موجودين بالموقع.

وانتقلت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر إلى موقع البلاغ، حيث وجد مقيم من الجنسية الإثيوبية في إحدى المزارع على طريق الليث ممددًا على الأرض وبه طعنة في الرقبة، وتوجد آثار دماء، وبعد كشف الهلال الأحمر تأكدت وفاته، فيما تحقق الجهات الأمنية في ملابسات القضية لكشف دوافع الجريمة، وإلقاء القبض على الجاني.
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