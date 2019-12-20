تنسيقية شباب الأحزاب: مصر لم ترصد أي حالة هجرة غير شرعية خلال العامين الماضيين.. فيديو

قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن ملف الهجرة غير الشرعية أخذ اهتماما كبيرا جدا داخل منتدى شباب العالم، خاصة أن مصر لها تجربة سابقة، مؤكدا أن مصر لا ترصد أي حالة هجرة غير شرعية خلال العامين الماضيين.



وأضاف درويش خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر فتحت ملف الهجرة غير الشرعية مؤخرا للحد من الظاهرة، متابعا «ان تاتي متاخرا خيرا ان لا تأتي أبدا».



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تطوير البنية التحتية وافتتاح المشاريع القومية وخلق فرص عمل للشباب ساعد في نهوض الدولة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وفي نفس الوقت تطور البنية التحتية.



وأشار إلى أن منتدى شباب العالم أصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة القرار العالمي، نظرا لما يقوم به من طرح الآراء المختلفة حول قضايا العالم، مؤكدا أن القيادة المصرية بدأت تستخدم المنتدى للتحاور معهم في محاور في هامة للغاية.



وشدد على أننا نحن بحاجة الي التكنولوجيا والتطور الذي شهده العالم الالكتروني والحواسب، هناك من يستغل الذكاء الاصطناعي في إيذاء الشعوب لمحاربة الشعوب الأخرى في تصنيع المتفجرات ودعم الارهاب.