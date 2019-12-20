أبرز أخبار التوك شو.. أمير قطر يناقض نفسه في كوالالمبور.. مديرة مدرسة باليابان تكشف الفارق بين مرتبات العاملين والأطباء

من أشعار الأبنودي.. ياسمين علي تبدع في غناء يونس مع منى الشاذلي





أبدت المطربة ياسمين علي، فى غناء أغنية «يونس» للمطرب محمد منير، ومن أشعار الخال عبد الرحمن الأبنودي.



وقالت المطربة ياسمين على، إنها تشارك في مسلسل "رحيل زهرة"، مع كوكبة من النجوم الكبار.



وأضافت ياسمين على فى حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "في البداية كنت أشارك في المسلسل لغناء التتر وأغاني المسلسل فقط".



وتابعت ياسمين على: "المخرج حسنى صالح عرض علي المشاركة بدور في المسلسل وقال لي إنني سأؤدي دور صعيدية".



وأكملت ياسمين على: "خايفة من التصوير، ومرعوبة بسبب حجم النجوم الكبار المشاركين في المسلسل".





مخرج رحيل زهرة يكشف أسطورة من أساطير المسلسل







قال المخرج حسني صالح مخرج مسلسل رحيل زهرة، إن أعضاء فريق عمل المسلسل يعملون على مدار الساعة ويعملون بحب شديد، وسعادة.



وأضاف حسني صالح في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الفنانة حنان مطاوع تركب خيل في المسلسل وتم تدريبها على ركوب الخيل".



وتابع حسني صالح:" كان من الضروري أن تظهر حنان مطاوع في المسلسل أثناء ركوب الخيل لأنه هناك حروب ومعارك وهي تمتطي الخيل ولا يمكن أن نضع مكانها دوبلير".



وأردف حسني صالح:" هناك أساطير وخرافات كثيرة في المسلسل وهناك بئر في المسلسل باسم بير "الشعلوة" وهو أسطورة وغير متواجد في الحقيقية ومياه هذه البئر تجعل من يشربها يشعر بأن لديه قدرات خارقة".





مديرة مدرسة باليابان تكشف الفارق بين مرتبات العاملين والأطباء.. فيديو







قالت مديرة مدرسة ابتدائية باليابان، إن الطلاب فى المرحلة الابتدائية يتعلمون بعض المواد التى تساعدهم فى الحياة، وتعلم اللغة اليابانية.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج « مصر تستطيع» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق أن الطلاب فى الصف الاول الابتدائي يدرسون 25 ساعة في الأسبوع، والصف الثانى الابتدائي يدرسون 26 ساعة فى الاسبوع و الصف الثالث يدرسون 27 ساعة و من الصف الرابع وحتى الصف السادس يدرسون 29 ساعة.



وكشفت مديرة المدرسة أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية يدرسون تعلم اللغة اليابانية بجانب مواد الحساب و الدراسات الاجتماعية والبيئية و الأخلاق و الموسيقى و الأعمال اليدوية و الموسيقى و الرسم.



وأوضحت المديرة، أن راتب المعلم يكون مثل راتب الموظف الحكوميين، ومن الممكن أن يرتفع على حسب المدرسة التي يعمل فيها.



وأكدت مديرة المدرسة، أن المقارنة بين رواتب المعلمين والأطباء والعاملين بالشركات تكون مختلفة فالمعلم يحصل على مرتبات أقل بكثير.





اللهجة الصعيدي مختلفة.. محمد رياض يكشف ملامح مشاركته في مسلسل رحيل زهرة.. فيديو





قال الفنان محمد رياض، إن مسلسل رحيل زهرة مماثل لكافة مسلسلات صراع الخير والشر، ولكن صياغة ورسم الشخصيات مختلفة عن أي عمل درامي آخر.



وأضاف محمد رياض في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،: "من أحلى المسلسلات التي قرأتها، وأن اشتغلت صعيدي كتير ولكن مشاركتي في هذا المسلسل مختلفة".



وتابع محمد رياض: "اللهجة الصعيدي مختلفة وهناك مفردات جديدة أسمعها لأول مرة نستخدمها في المسلسل".



وأكمل محمد رياض: "هناك جو أسطوري في المسلسل ولكن مستوحى من عادات وتقاليد متواجدة في المجتمع المصري في الجنوب".



ومن جانبه قال المخرج حسني صالح،: "كان من الضروري أن تظهر حنان مطاوع في المسلسل أثناء امتطاء الخيل لأنه هناك حروب ومعارك وهي تمتطي الخيل ولا يمكن أن نضع مكانها دوبلير".



وأكمل حسني صالح: "هناك أساطير وخرافات كثيرة في المسلسل وهناك بئر في المسلسل يدعى بير "الشعلوة" وهو أسطورة وغير متواجد في الحقيقية ومياه هذا البئر تجعل من يشربها يشعر بأن لديه قدرات خارقة.





بركب خيل.. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في مسلسل رحيل زهرة









قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تشارك في مسلسل "رحيل زهرة"، والمسلسل به أجواء أسطورية في جنوب الصعيد.



وأضافت حنان مطاوع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنها تقوم بتأدية شخصية رحيل في المسلسل وهي شخصية صعيدية جديدة عليها.



وتابعت حنان مطاوع: "شخصية رحيل لم أشاهدها مسبقا إلا في العالم الدرامي الأجنبي وهي شخصية امرأة فارس".



وأكملت حنان مطاوع: "فور قراءتي للسيناريو كنت مرعوبة لأنها الشخصية بها ركوب الخيل والتسلق وتأدية مجموعة من المشاهد الخطرة".



وأردفت حنان مطاوع: "دوري في مسلسل رحيل زهرة جديد على المستوى النفسي والبدني وهي شخصية أنثوية ولكنها رجل صعيدي".



تميم وازدواج المعايير .. أمير قطر يناقض نفسه في كوالالمبور





عرضت قناة «اكسترا نيوز» مقطع فيديو بعنوان «تميم بن حمد يناقض نفسه في كوالالمبور»، حيث طالب أمير قطر بعدم التدخل في شئون الدول، وفي نفس الوقت يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا.



وقال تميم بن حمد إن العدالة من أهم الشروط للتسوية في مناطق الصراع وهو ما لم تفهمه الدول التي تحاول تسوية المنازعات وفق منطق القوة القائمة.



وتابع «تميم»: مشروع المحاور عالميا يجعل البعض يتنبى مجرمي الحرب ممن ارتكبوا جرائم ضد شعوبهم بوصفهم حلفاء، فيما يحاربهم البعض الآخر وقد يتبدل الموقف حسب تبدل المواقع والمصالح.



واكمل «تميم»: كما يسود الكيل بمكيالين في حالة الميليشيات المسلحة ترتكب عمليات ارهابية ، فالبعض ينسى بلاغته الكلامية ضد الارهاب والارهابيين حين يتبنى مليشياته المسلحة لتعمل خارج القانون المحلي والدولي وترتكب جرائم ضد المدنيين.



والغريب في الأمر أن تميم بن حمد مازال يمارس الفبركة و الأكاذيب وتزييف الحقائق، رغم رفضه الشديد في دعم الجماعات المتطرفة والإرهابيين إلا أنه يأوي إرهابيين ومطلوبين في بلاده، فضلا عن استمرار الانتهاكات في والتجاوزات في ملف حقوق الإنسان وعدم التزامها بالحريات.



كما يعاني الموظفون المتقاعدون من ضعف المستحقات المالية التي يحصلون عليها، ما يدفعهم للشكوى أمام أبواب المسئولين دون جدوى، تواصل معاناة أحياء كاملة في العاصمة القطرية من اختفاء خدمات الصرف الصحي، مع تفاقم شكاوى عديدة من المواطنين القطريين.