مؤشر البورصة يرتفع 3.5% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,837.19 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%.



بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 1.7% مسجلا 529.6 نقطة.. وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.17% مغلقا الفترة عند مستوى 1,981.85 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل صعودا بنحو 3.03 % مغلقا عند 16,262.96 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.3 % مغلقا الفترة عند 1393.01 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 15.2 مليار جنيه مسجلا مستوى 701.8 مليار جنيه مقابل 686.6 مليار جنيه.