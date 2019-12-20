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اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع 3.5% الأسبوع الماضي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,837.19 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%.

بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 1.7% مسجلا 529.6 نقطة.. وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.17% مغلقا الفترة عند مستوى 1,981.85 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل صعودا بنحو 3.03 % مغلقا عند 16,262.96 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.3 % مغلقا الفترة عند 1393.01 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 15.2 مليار جنيه مسجلا مستوى 701.8 مليار جنيه مقابل 686.6 مليار جنيه.
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