مؤشر البورصة يرتفع 3.5% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,837.19 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%.
بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 1.7% مسجلا 529.6 نقطة.. وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.17% مغلقا الفترة عند مستوى 1,981.85 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل صعودا بنحو 3.03 % مغلقا عند 16,262.96 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.3 % مغلقا الفترة عند 1393.01 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 15.2 مليار جنيه مسجلا مستوى 701.8 مليار جنيه مقابل 686.6 مليار جنيه.
بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 1.7% مسجلا 529.6 نقطة.. وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.17% مغلقا الفترة عند مستوى 1,981.85 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل صعودا بنحو 3.03 % مغلقا عند 16,262.96 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.3 % مغلقا الفترة عند 1393.01 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 15.2 مليار جنيه مسجلا مستوى 701.8 مليار جنيه مقابل 686.6 مليار جنيه.