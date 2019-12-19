اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 19-12-2019.. قطار المارد الأحمر يدهس منافسيه

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي ومن أبرزها ما يلي:
- في معركة الـCV.. رينيه فايلر ينتصر مع الأهلي
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، نجح قطار فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز، على حساب منافسه الاسماعيلي بهدف دون رد سجله وليد سليمان.
- شاهد | هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي عن طريق الحاوى
انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
- العلامة الكاملة.. قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويتصدر الدوري | والزمالك رابعًا
فاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الخميس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين ، علي استاد المكس، في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.
- إدارة الأهلي : لم نفاوض نوكس متوزو ولن نسير وراء ضغوط الوكلاء
أكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك أي مفاوضات للتعاقد مع مهاجم منتخب زيمبابوي نوكس متوزو في الفترة الحالية.
- اتحاد الكرة يوقع عقوبات على الأهلي والزمالك وأندية بالدوري| تفاصيل
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.
- في معركة الـCV.. رينيه فايلر ينتصر مع الأهلي
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، نجح قطار فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز، على حساب منافسه الاسماعيلي بهدف دون رد سجله وليد سليمان.
- شاهد | هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي عن طريق الحاوى
انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
- العلامة الكاملة.. قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويتصدر الدوري | والزمالك رابعًا
فاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الخميس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين ، علي استاد المكس، في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.
- إدارة الأهلي : لم نفاوض نوكس متوزو ولن نسير وراء ضغوط الوكلاء
أكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك أي مفاوضات للتعاقد مع مهاجم منتخب زيمبابوي نوكس متوزو في الفترة الحالية.
- اتحاد الكرة يوقع عقوبات على الأهلي والزمالك وأندية بالدوري| تفاصيل
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.