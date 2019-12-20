فريدة الشوباشي تشن هجوما على تميم: متناقض ولا يملك من العروبة إلا اسمه

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن أمير قطر تميم يعاني من التناقض بين الأقوال والأفعال، مضيفا:" أفعال تميم يقررها أردوغان".



وأضافت الشوباشي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، أن تميم ليس له إرادة، وأكبر قاعدة أمريكية في العالم متواجدة في قطر، مضيفة:" تميم لا يقرر شيئا ويمول التنظيمات الإرهابية ويسخر ثروات الشعب القطري لتمويل التنظيمات الإرهابية".



وتابعت:" تميم لا يملك من العروبة إلا الاسم فقط ويمول العناصر الإرهابية ويستضيف قاعدة تركية وغير حريصة على دولته قطر وحرية قراره".



وعرضت قناة «اكسترا نيوز» مقطع فيديو بعنوان «تميم بن حمد يناقض نفسه في كوالالمبور»، حيث طالب أمير قطر بعدم التدخل في شئون الدول، وفي نفس الوقت يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا.



وقال تميم بن حمد إن العدالة من أهم الشروط للتسوية في مناطق الصراع وهو ما لم تفهمه الدول التي تحاول تسوية المنازعات وفق منطق القوة القائمة.



وتابع «تميم»: مشروع المحاور عالميا يجعل البعض يتنبى مجرمي الحرب ممن ارتكبوا جرائم ضد شعوبهم بوصفهم حلفاء، فيما يحاربهم البعض الآخر وقد يتبدل الموقف حسب تبدل المواقع والمصالح.



واستكمل «تميم»: كما يسود الكيل بمكيالين في حالة الميليشيات المسلحة ترتكب عمليات ارهابية ، فالبعض ينسى بلاغته الكلامية ضد الارهاب والارهابيين حين يتبنى مليشياته المسلحة لتعمل خارج القانون المحلي والدولي وترتكب جرائم ضد المدنيين.



والغريب في الأمر أن تميم بن حمد مازال يمارس الفبركة و الأكاذيب وتزييف الحقائق، رغم رفضه الشديد في دعم الجماعات المتطرفة والإرهابيين إلا أنه يأوي إرهابيين ومطلوبين في بلاده، فضلا عن استمرار الانتهاكات في والتجاوزات في ملف حقوق الإنسان وعدم التزامها بالحريات

