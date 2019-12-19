المهن الطبية: الفوضى الاعلانية للادوية مستمرة..ووضع قوانين صارمة لخطورتها على الصحة العامة.. الاعلى للاعلام مسؤول عن ضبطها

فرحة لم تستمر | الصيادلة: منتِج "لو راجل كل" خرج بكفالة بسيطة | وفوضى إعلانات الادوية مستمرة
الاطباء:
الاطباء:
الأعلى للإعلام مسؤول عن وضع ضوابط الاعلانات الطبية والدوائية
الصيادلة:
الصيادلة:
تفعيل قانون تنظيم الإعلانات يحد من الأدوية المغشوشة
تسبب غياب الدور الرقابي علي المنصات الإلكترونية بمواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، فى إحداث خلل في المنظومة الدوائية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فالترويج للأدوية بالاعلانات تمنعه قوانين مزاولة المهنة للصيادلة إلا في حالات بسيطة ويكون بضوابط شديدة وصارمة علي شركات الأدوية وتكون أغلبها للأدوية الموسمية، فيتعدى المروج غير القانوني علي قوانين المهنة وقوانين الدولة من خلال استخدام أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة وآليات تصنيع مخالفة للمواصفات بمصنع بير السلم.
فتجد إعلان مستحضرات التجميل والتخسيس العظام يباع علي القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية دون أي رقابة دوائية، ويستخدمون مواد غير مطابقة للمواصفات، ومنتهية الصلاحية، ودون أي تجارب سابقة لها فهي لا تصلح للاستخدام الآدمي، فإذا كانت سليمة وصالحة كانت تباع بالصيدليات، ولكن لو وجود لها بالمكان الشرعي لبيع الأدوية.
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، "اشتكينا من اعلانات الادوية عدة مرات في حماية المستهلك وقدمنا بلاغات لمباحث الانترنت من فوضى مثل هذه الاعلانات".
واكد الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد" انه استبشر خيرا بضبط المسؤولين عن منتج "لو راجل كل"، ولكن للاسف فرحة لم تستمر فقد عرفنا انه خرج بكفالة بسيطة.
واضاف نقيب القاهرة، انه يوجد فوضى في سوق الاعلانات الدوائية على الفضائيات والسوشيال ميديا، مضيفا ان تلك المنتجات غير مرخصة او حتي تصنع من مواد موثوق في مصدرها وتكون لها اعراض جانبية كثيرة وخطيرة.
واوضح الشيخ، انه يوجد سيل من الاعلانات عن منتجات مختلفة غير مسجلة سواء علي الاعلام المرئي او التواصل الاجتماعي، مضيفا ان ذلك استهتار بصحة المواطنين.
وقال الدكتور احمد فتحي، عضو مجلس نقابه الاطباء، انه يوجد سيل من الاعلانات الطبيه والدوائية في الفترة الاخيرة علي التلفزيون، مضيفا أن النقابة مسؤوله عن تنظيم دور اعلان الاطباء عن انفسهنم وعيادتهم، وليس المنتجات او المنشآت.
واكد فتحي لـ"صدي البلد" ان لوائح اداب المهنة تتضمن كيفية تعريف الطبيب عن نفسه والعقوبات الموقعة تجاه مخالفة ذلك.
واوضح، انه يجب وضع معايير للاطباء اثناء الظهور علي التليفزيون، ومن يخالف يحاسب.
واشار فتحي، إلى انه يجب وضع رقابة مشدده علي محاسبة القنوات الفضائية المعرضة للمنتجات الطبية والتي يجب ان تشمل كل القنوات لانه توجد قنوات تبث من الخارج وليس علي قمر النيل سات، وتنشر اعلانات غريبه وخطر تضر بصحة المرضي.
وبالرغم من أن ترويج الطبيب لنفسه عبر البرامج التليفزيونية يعد مخالفة واضحة للائحة آداب المهنة إلا أن النقابة العامة للأطباء لا تملك معاقبة الطبيب علي هذه المخالفة إلا إذا تقدم أحد من المواطنين بشكوى في النقابة أو أي من أعضاء النقابة في هذه الحالة تستدعي النقابة هذا الطبيب للتحقيق معه .
ويمكن ايضا لوزارة الصحة التحقيق مع هذا الطبيب المخالف ولكن في حال تقدم أي من المواطنين بشكوى ضده وذلك طبقًا لنص المادة رقم 18 من الدستور التي تنص علي أن الوزارة هي المعنية بالرقابة علي الإعلانات الصحية وبالرغم من ذلك تمتلئ شاشات التليفزيون بالبرامج التي تقدم الأطباء ليعلنوا أنفسهم مقابل مبلغ من المال يدفع الطبيب لإدارة القناة ليصبح بذلك "يشتري وقتًا لإعلان نفسه" إذن ظهوره هنا بهدف "البيزنس" وشراء مواطنين لتوجيههم إلي عيادته الخاصة وليس بهدف تقديم التوعية لهم.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، أنه يجب تفعيل قانون لتنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية والطبية ومستحضرات التجميل، مضيفا انه يوجد حالات تصل إلى العناية المركزة أو الوقاية لاستخدام المنتجات المغشوشة.
واكد ابو دومة في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القانون تضمن لجنة للتأكد من صحة المنتج وتراخيصه الموافق عليها من قبل وزاره الصحة، مضيفا ان القانون أوجب بيع الدواء داخل الصيدليات بموجب التراخيص من الوزارة.
وأوضح عضو المجلس، انه يوجد فوضى في سوق الاعلانات الدوائية علي الفضائيات والسوشيال ميديا، مضيفا ان تلك المنتجات غير مرخصة او حتي تصنع من مواد موثوق في مصدرها وتكون لها اعراض جانبية كثيرة وخطيرة.
واشار ابو دومة، الى ان المنتجات المغشوشة لا تمتلك نشرة داخلية توضح بها الجرعات والاعراض الجانبية، والأمر يترك لاجتهاد المريض، مضيفا انه لا يوجد بالعالم اعلانات للادوية بالتليفزيون.
وسلمت نقابة الأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مذكرة تضمنت المطالبة بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية.
تسبب غياب الدور الرقابي علي المنصات الإلكترونية بمواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، فى إحداث خلل في المنظومة الدوائية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فالترويج للأدوية بالاعلانات تمنعه قوانين مزاولة المهنة للصيادلة إلا في حالات بسيطة ويكون بضوابط شديدة وصارمة علي شركات الأدوية وتكون أغلبها للأدوية الموسمية، فيتعدى المروج غير القانوني علي قوانين المهنة وقوانين الدولة من خلال استخدام أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة وآليات تصنيع مخالفة للمواصفات بمصنع بير السلم.
فتجد إعلان مستحضرات التجميل والتخسيس العظام يباع علي القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية دون أي رقابة دوائية، ويستخدمون مواد غير مطابقة للمواصفات، ومنتهية الصلاحية، ودون أي تجارب سابقة لها فهي لا تصلح للاستخدام الآدمي، فإذا كانت سليمة وصالحة كانت تباع بالصيدليات، ولكن لو وجود لها بالمكان الشرعي لبيع الأدوية.
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، "اشتكينا من اعلانات الادوية عدة مرات في حماية المستهلك وقدمنا بلاغات لمباحث الانترنت من فوضى مثل هذه الاعلانات".
واكد الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد" انه استبشر خيرا بضبط المسؤولين عن منتج "لو راجل كل"، ولكن للاسف فرحة لم تستمر فقد عرفنا انه خرج بكفالة بسيطة.
واضاف نقيب القاهرة، انه يوجد فوضى في سوق الاعلانات الدوائية على الفضائيات والسوشيال ميديا، مضيفا ان تلك المنتجات غير مرخصة او حتي تصنع من مواد موثوق في مصدرها وتكون لها اعراض جانبية كثيرة وخطيرة.
واوضح الشيخ، انه يوجد سيل من الاعلانات عن منتجات مختلفة غير مسجلة سواء علي الاعلام المرئي او التواصل الاجتماعي، مضيفا ان ذلك استهتار بصحة المواطنين.
وقال الدكتور احمد فتحي، عضو مجلس نقابه الاطباء، انه يوجد سيل من الاعلانات الطبيه والدوائية في الفترة الاخيرة علي التلفزيون، مضيفا أن النقابة مسؤوله عن تنظيم دور اعلان الاطباء عن انفسهنم وعيادتهم، وليس المنتجات او المنشآت.
واكد فتحي لـ"صدي البلد" ان لوائح اداب المهنة تتضمن كيفية تعريف الطبيب عن نفسه والعقوبات الموقعة تجاه مخالفة ذلك.
واوضح، انه يجب وضع معايير للاطباء اثناء الظهور علي التليفزيون، ومن يخالف يحاسب.
واشار فتحي، إلى انه يجب وضع رقابة مشدده علي محاسبة القنوات الفضائية المعرضة للمنتجات الطبية والتي يجب ان تشمل كل القنوات لانه توجد قنوات تبث من الخارج وليس علي قمر النيل سات، وتنشر اعلانات غريبه وخطر تضر بصحة المرضي.
وبالرغم من أن ترويج الطبيب لنفسه عبر البرامج التليفزيونية يعد مخالفة واضحة للائحة آداب المهنة إلا أن النقابة العامة للأطباء لا تملك معاقبة الطبيب علي هذه المخالفة إلا إذا تقدم أحد من المواطنين بشكوى في النقابة أو أي من أعضاء النقابة في هذه الحالة تستدعي النقابة هذا الطبيب للتحقيق معه .
ويمكن ايضا لوزارة الصحة التحقيق مع هذا الطبيب المخالف ولكن في حال تقدم أي من المواطنين بشكوى ضده وذلك طبقًا لنص المادة رقم 18 من الدستور التي تنص علي أن الوزارة هي المعنية بالرقابة علي الإعلانات الصحية وبالرغم من ذلك تمتلئ شاشات التليفزيون بالبرامج التي تقدم الأطباء ليعلنوا أنفسهم مقابل مبلغ من المال يدفع الطبيب لإدارة القناة ليصبح بذلك "يشتري وقتًا لإعلان نفسه" إذن ظهوره هنا بهدف "البيزنس" وشراء مواطنين لتوجيههم إلي عيادته الخاصة وليس بهدف تقديم التوعية لهم.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، أنه يجب تفعيل قانون لتنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية والطبية ومستحضرات التجميل، مضيفا انه يوجد حالات تصل إلى العناية المركزة أو الوقاية لاستخدام المنتجات المغشوشة.
واكد ابو دومة في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القانون تضمن لجنة للتأكد من صحة المنتج وتراخيصه الموافق عليها من قبل وزاره الصحة، مضيفا ان القانون أوجب بيع الدواء داخل الصيدليات بموجب التراخيص من الوزارة.
وأوضح عضو المجلس، انه يوجد فوضى في سوق الاعلانات الدوائية علي الفضائيات والسوشيال ميديا، مضيفا ان تلك المنتجات غير مرخصة او حتي تصنع من مواد موثوق في مصدرها وتكون لها اعراض جانبية كثيرة وخطيرة.
واشار ابو دومة، الى ان المنتجات المغشوشة لا تمتلك نشرة داخلية توضح بها الجرعات والاعراض الجانبية، والأمر يترك لاجتهاد المريض، مضيفا انه لا يوجد بالعالم اعلانات للادوية بالتليفزيون.
وسلمت نقابة الأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مذكرة تضمنت المطالبة بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية.