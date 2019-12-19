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ديني

شيخ الأزهر يزور خاله جابر المطعني بعد إجراء عملية جراحية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:28 م
شيخ الأزهر يزور خاله
شيخ الأزهر يزور خاله جابر المطعنى بعد إجراء عملية جراحية
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محمد شحتة
زار فضيلة الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خاله الحاج جابر المطعنى، بعد إجراء عملية جراحية نتيجة كسر بالساق.

ودعا شيخ الأزهر للحاج جابر المطعني، بالشفاء العاجل متمنيا له السلامة والعودة إلى بيته وأهله مرة أخرى سالما غانما.

ويحرص شيخ الأزهر، على التواصل بصفة مستمرة مع أفراد عائلته ولا يدخر جهدا في الاطمئنان عليهم تطبيقا لمبدأ صلة الرحم التي حثتنا عليها الشريعة الإسلامية.

يذكر أن الإمام الأكبر، عاد منذ فترة قريبة من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها عملية جراحية بالعين، استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجون له.
شيخ الأزهر يزور خاله جابر المطعنى بعد إجراء عملية جراحية شيخ الأزهر يزور خاله جابر المطعنى بعد إجراء عملية جراحية
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