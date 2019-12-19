أهم الأخبار.. السيسي يناقش أوضاع الشرق الأوسط مع نظيره القبرصي.. الأهلي يهزم الإسماعيلي.. ومصرع 7 فى حادث قطار بالدقهلية

الأهلي يفوز على الإسماعيلي 1-0 ويواصل تصدر الدوري .. فيديو
انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
السيسي والرئيس القبرصي يناقشان الملفات الأمنية والإقليمية المتعلقة بشرق المتوسط
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.
مجرد نزلة برد.. منظمة الصحة العالمية: لا يوجد ما يسمى بـ إنفلونزا الخنازير
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، وأن ذلك النوع من الإنفلونزا الموسمية الشائعة لا يتخطى كونه نزلات برد عادية، ويتم متابعة نشاط فيروسات الإنفلونزا من خلال عدة برامج ترصد بدأت منذ عام 1999 حيث يتم ترصد فيروسات الإنفلونزا الموسمية الشائعة وأنواعها المختلفة.
تسريب فيديو لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في مناسبة خاصة
نشر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسربا للفنان عمرو دياب مع الممثلة دينا الشربيني وهما يرقصان سويا.
مصرع ٧ وإصابة ٤ بعد اصطدام قطار بسيارة على مزلقان بالدقهلية
لقى ٧ اشخاص مصرعهم بينهم جثتان اشلاء فيما اصيب ٤ اخرون فى حادث اصطدام قطار بسيارة على مزلقان الصوفى بقرية دنديط على طريق ميت غمر الزقازيق .
إطلاق نار داخل دار للمسنين في أمريكا
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين، بإطلاق نار داخل دار لرعاية المسنين والمعاقين في مدينة ويسترلي بولاية رود آيلاند.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
قصف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، موقع عسقلان، التابع لكتاب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شمال قطاع غزة.
تسريبات.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا ومركز صادم لـ محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي سيتوج بشكل رسمي كأفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019.
وزير الشباب والرياضة يكرم تامر حسني.. شاهد
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس على مسرح الوزارة، الفنان تامر حسني لتأثيره الإيجابي على الشباب داخل المجتمع وبمناسبة دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بحضور الموسيقار هانى مهنى، والإعلامية سلمى الشماع، وعدد من قيادات الوزارة.
شاهد.. لحظة هبوط أول رحلة بريطانية في مطار شرم الشيخ بعد غياب 4 سنوات
حصل صدى البلد على فيديو يرصد لحظة استقبال مطار شرم الشيخ الدولي سياح اول رحلة جوية إنجليزية بالورود والأعلام المصرية بعد انقطاع دام ما يزيد على ٤ سنوات منذ شهر اكتوبر ٢٠١٥ عقب سقوط الطائرة الروسية المقلعة من المطار فوق سيناء نتيجة عمل ارهابي .
رسميا.. الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة
كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.