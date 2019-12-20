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سيارات

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد تراجع الأسعار

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
نيسان صني
نيسان صني
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اشرف عطية
شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان اليوم في مصر.

أسعار السيارات

نيسان مصر
نيسان nissan

نيسان صني
نيسان صني 2020
nissan sunny 2020 تبدأ من 200000 حتى 222000 لأعلى فئة

نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة

sentra 2020
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر
nissan sentra 2020 تبدأ من 310000 حتى 328000 لأعلى فئة

جوك 2020
juke 2020 بسعر 355000

قشقاي 2020
qashqai 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة
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أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد تراجع الأسعار

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