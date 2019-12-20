أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد تراجع الأسعار

شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان اليوم في مصر.



أسعار السيارات



نيسان مصر

نيسان nissan



نيسان صني

نيسان صني 2020

nissan sunny 2020 تبدأ من 200000 حتى 222000 لأعلى فئة



نيسان سنترا 2020

nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة



sentra 2020

نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر

nissan sentra 2020 تبدأ من 310000 حتى 328000 لأعلى فئة



جوك 2020

juke 2020 بسعر 355000



قشقاي 2020

qashqai 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة