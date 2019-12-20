عمره 150 سنة.. ماذا تعرف عن قصر الزعفران وسبب تسميته

الملايين منا يعرفونه، خاصة طلاب جامعة عين شمس العريقة الذين حتما شاهدوه في حرم الجامعة الرئيسي بمنطقة العباسية ، ولكن ما هي قصة وتاريخ قصر الزعفران ولماذا سمي بهذا الإسم؟.



خوشيار هانم

بدأ إنشاء هذا القصر عام ١٨٧٠ وتحديدا في عصر الخديوي إسماعيل في حي العباسية ، و في عام ١٨٧٢ أهدى القصر لوالدته المريضة خوشيار هانم لتقيم فيه خلال فترة الاستشفاء من مرض عضال أصابها ى، وذلك بعد أن حيث نصحها الأطباء بالهواء النقي.



حكاية الاسم

أمر الخديوي إسماعيل بنقش الأحرف الأولى من اسمه على مدخل القصر ، وشكل تاجه الخاص على بوابة القصر الحديدية ومداخل القاعات والغرف، كما أمر وقتها بزراعة حديقة حول القصر كانت بكاملها تضم نبات الزعفران ذي الرائحة الزكية ، لهذا سمى بقصر الزعفران.



القوطي و الباروك

بنى قصر الزعفراني على الطراز الأوروبي فهو تحفة معمارية تجسد جمال المنظر ودقة البناء، ويشبه قصر فرساي الشهير في فرنسا ، فهو يجمع بين طرازين هما الطراز القوطي وطراز الباروك، وهما من أهم الطرز المعمارية التي كانت تستعمل في كثير من قصور القرن التاسع عشر.



إذا كنت ترغب في زيارة القصر، فحينما تقف أمامه تجد المدخل الرئيسي للقصر يأخذ شكل البائكة بعقود نصف دائرية تعلوه شرفة كبيرة ، كما ويمكن للزائر الصعود إلى المدخل إما مترجلا عن طريق السلالم الرخامية التي تتوسطه، أو داخل عربة، حيث توجد على جانبي المدخل ممرات منحدرة خصصت لصعود العربات عليها.



معاهدة ١٩٣٦

القصر شهد حدث تاريخي خلال القرن العشرين ألا وهو توقيع معاهدة عام ١٩٣٦ الشهيرة ، وما زالت المنضدة التي تم توقيع تلك المعاهدة عليها موجودة في مكانها بصالون القاعة الرئيسية وحولها طاقم من الكراسي المذهبة.



يضم القصر تصميمات ولمسات جمالية في القطع التي تزينه أبرزها سلم البهو الكبير المصنوع من النحاس والمغطى بطبقة مذهبة، وهو سلم ذو طرفين يرتفع بمستوى طابقي القصر، ويقول أثريون إنه يكاد يكون السلم الوحيد في مصر الذي يضم هذه الكمية من النحاس.



حمام تركي

ثلاثة طوابق رئيسية يتكون بها القصر إلى جانب طابق تحت الأرض ، الطابق الأول كان مخصصا للاستقبال، حيث يضم القاعة الرئيسية إلى اليسار من باب الدخول، أما الطابق الثاني للقصر ثماني غرف للنوم، كل غرفة ملحق بها صالون للاستقبال وحمام تركي كبير مصنوع من الرخام ومزود بقطع من الزجاج الملون تجعله يبدو مضاء بإضاءة طبيعية طوال الوقت.



الذهب الفرنسي

حوائط الحجرات عبارة عن لوحات فنية جمالية فهي مزينة بأشكال الورد والزهور الملونة إضافة إلى التذهب بالذهب الفرنسي ويصل ارتفاع الأبواب الخشبية للقصر إلى نحو أربعة أمتار، كما يعد باب القصر المصنوع من الزجاج المعشق تحفة فنية رائعة الجمال.



السماء في السقف

وستدهش حينما تعلم أن ارتفاع الأسقف ستة أمتار، لسبب رئيسي وهو تلطيف حرارة الجو خاصة في فصل الصيف، ما يشعر المقيم فيه دائما بتيار من الهواء المنعش، وحينما تقف في الطابق الثاني وتنظر بعينك الي الاعلي ستجد السقف بلون السماء، ويقال إن معماري القصر نفذها على هذا النحو في غرف النوم، لأن الخديوي إسماعيل كان يحب أن ينظر إلى السماء وهو مستلقي على ظهره قبل النوم.



القصر الآن به مقر الإدارة الرئيسي لجامعة عين شمس، لكنه لا يزال يحتفظ بطرازه المعماري المميز.