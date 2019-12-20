AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عمره 150 سنة.. ماذا تعرف عن قصر الزعفران وسبب تسميته

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:15 ص
قصر الزعفران
قصر الزعفران
Advertisements
عبد العزيز جمال
الملايين منا يعرفونه، خاصة طلاب جامعة عين شمس العريقة الذين حتما شاهدوه في حرم الجامعة الرئيسي بمنطقة العباسية ، ولكن ما هي قصة وتاريخ قصر الزعفران ولماذا سمي بهذا الإسم؟.

خوشيار هانم
بدأ إنشاء هذا القصر عام ١٨٧٠ وتحديدا في عصر الخديوي إسماعيل في حي العباسية ، و في عام ١٨٧٢ أهدى القصر لوالدته المريضة خوشيار هانم لتقيم فيه خلال فترة الاستشفاء من مرض عضال أصابها ى، وذلك بعد أن حيث نصحها الأطباء بالهواء النقي.

حكاية الاسم
أمر الخديوي إسماعيل بنقش الأحرف الأولى من اسمه على مدخل القصر ، وشكل تاجه الخاص على بوابة القصر الحديدية ومداخل القاعات والغرف، كما أمر وقتها بزراعة حديقة حول القصر كانت بكاملها تضم نبات الزعفران ذي الرائحة الزكية ، لهذا سمى بقصر الزعفران.

القوطي و الباروك
بنى قصر الزعفراني على الطراز الأوروبي فهو تحفة معمارية تجسد جمال المنظر ودقة البناء، ويشبه قصر فرساي الشهير في فرنسا ، فهو يجمع بين طرازين هما الطراز القوطي وطراز الباروك، وهما من أهم الطرز المعمارية التي كانت تستعمل في كثير من قصور القرن التاسع عشر.

إذا كنت ترغب في زيارة القصر، فحينما تقف أمامه تجد المدخل الرئيسي للقصر يأخذ شكل البائكة بعقود نصف دائرية تعلوه شرفة كبيرة ، كما ويمكن للزائر الصعود إلى المدخل إما مترجلا عن طريق السلالم الرخامية التي تتوسطه، أو داخل عربة، حيث توجد على جانبي المدخل ممرات منحدرة خصصت لصعود العربات عليها.

معاهدة ١٩٣٦
القصر شهد حدث تاريخي خلال القرن العشرين ألا وهو توقيع معاهدة عام ١٩٣٦ الشهيرة ، وما زالت المنضدة التي تم توقيع تلك المعاهدة عليها موجودة في مكانها بصالون القاعة الرئيسية وحولها طاقم من الكراسي المذهبة.

يضم القصر تصميمات ولمسات جمالية في القطع التي تزينه أبرزها سلم البهو الكبير المصنوع من النحاس والمغطى بطبقة مذهبة، وهو سلم ذو طرفين يرتفع بمستوى طابقي القصر، ويقول أثريون إنه يكاد يكون السلم الوحيد في مصر الذي يضم هذه الكمية من النحاس.

حمام تركي
ثلاثة طوابق رئيسية يتكون بها القصر إلى جانب طابق تحت الأرض ، الطابق الأول كان مخصصا للاستقبال، حيث يضم القاعة الرئيسية إلى اليسار من باب الدخول، أما الطابق الثاني للقصر ثماني غرف للنوم، كل غرفة ملحق بها صالون للاستقبال وحمام تركي كبير مصنوع من الرخام ومزود بقطع من الزجاج الملون تجعله يبدو مضاء بإضاءة طبيعية طوال الوقت.

الذهب الفرنسي
حوائط الحجرات عبارة عن لوحات فنية جمالية فهي مزينة بأشكال الورد والزهور الملونة إضافة إلى التذهب بالذهب الفرنسي ويصل ارتفاع الأبواب الخشبية للقصر إلى نحو أربعة أمتار، كما يعد باب القصر المصنوع من الزجاج المعشق تحفة فنية رائعة الجمال.

السماء في السقف
وستدهش حينما تعلم أن ارتفاع الأسقف ستة أمتار، لسبب رئيسي وهو تلطيف حرارة الجو خاصة في فصل الصيف، ما يشعر المقيم فيه دائما بتيار من الهواء المنعش، وحينما تقف في الطابق الثاني وتنظر بعينك الي الاعلي ستجد السقف بلون السماء، ويقال إن معماري القصر نفذها على هذا النحو في غرف النوم، لأن الخديوي إسماعيل كان يحب أن ينظر إلى السماء وهو مستلقي على ظهره قبل النوم.

القصر الآن به مقر الإدارة الرئيسي لجامعة عين شمس، لكنه لا يزال يحتفظ بطرازه المعماري المميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر معروضاته أدوات حلاقة الأسرة العلوية .. ما لا تعرفه عن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية..صور

السيسي فى قصر الوطن بالإمارات.. معلومات عن الصرح الذى يزوره ضيف البلاد الكبير

قصر الوطن.. تحفة معمارية على أرض الإمارات استغرق بناؤه 150 مليون ساعة وانعكاس للتراث المعماري العربي برؤية معاصرة للقرن الـ21

الاثار تحيل واقعة قطع اللحم على قصر الشناوي بالمنصورة للنيابة الإدارية

قصر الملك فاروق بإدفينا.. بنى فى عصر الخديوى عباس حلمى الثانى على ثلاث مراحل ولم يسجل كأثر إلا فى ٢٠٠١م.. صور

شاهد.. ليلى علوي في رحاب قصر الزعفران بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

بعد الفوز على الإسماعيلي.. تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة نجم الأهلي

الداخلية تعلن تفاصيل تحويلات مرورية مهمة بمنطقة مصر الجديدة

فاكهة غير متوقعة.. تخلصك من آلام الجسد بشكل نهائى

اللاعبون كلمة السر.. محمد يوسف يكشف عن رأيه في أداء فايلر مع الأهلي

في معركة الـCV.. رينيه فايلر ينتصر مع الأهلي

هل لمس العضو الذكري ينقض الوضوء .. الإفتاء توضح |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإبعاد المتطفلين.. 5 حيل لحماية رسائلك على واتساب Whatsapp

زي الأفلام.. بعد 55 عاما عائلة تعثر على ابنهم المفقود بصدفة غريبة

أول صور مسربة لهاتف Galaxy Fold 2 القادم.. ومقارنة مع موتورولا Razr