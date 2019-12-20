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مرأة

في دقيقتين.. وصفة لتبييض الأسنان بمكونات لا تخطر ببالك

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يبحث الكثير عن الطرق التي تعمل على تبييض الأسنان، وهناك من يلجئون إلى أطباء الأسنان لتبييض الأسنان بالطرق والتقنيات الحديثة ولكن أكد المعالج بالطب البديل مجدي الجندي أنه توجد وصفة تبييض الأسنان في دقيقتين طبيعيا.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم
نصف ليمونة
وفرشاة أسنان

الطريقة

نخلط البيكربونات مع نصف الليمون ثم نأخذ من الخليط بفرشاة الأسنان
وبرفق نغسل الأسنان بها لمدة دقيقتين ثم نغسلها
ولاحظي النتيجة المذهلة
يمنع منه أصحاب اللثة الحساسة

الوصفة الثانية من قشر البيض
1- خذي قشر البيض البلدي واغسليه بالماء وجففيه جيدا
2- اطحني القشور
3- قومي بمزج معجون الأسنان مع قشور البيض
4-اغسلي أسنانك بالخليط
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