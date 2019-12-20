موجز السيارات| سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه.. ميتسوبيشي تعلن عن جوائز بمليون جنيه لعملائها

تشهد أخبار السيارات تطورا سريعا وملحوظا في مصر والعالم كله، ويحرص كثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.
وحرصا من موقع صدى البلد الإخباري، نعرض كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز.
خلي بالك..لا تتجاهل تلك العلامات والأصوات داخل سيارتك
سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل
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لن تذهب للميكانيكي .. تعرف على جدول صيانة السيارات الكهربائية
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نصائح هامة للحفاظ علي مساحات زجاج السيارة في فصل الشتاء
نصيحة.. افحص تلك الأشياء عند قيادة سيارة مركونة لفترة طويلة
وحرصا من موقع صدى البلد الإخباري، نعرض كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز.
خلي بالك..لا تتجاهل تلك العلامات والأصوات داخل سيارتك
سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل
لمبة البطارية بتنور.. التصرف الصحيح لتفادي أعطال دائرة الشحن فى السيارة
قبل ما تشتري.. خطوات تدل على تعرض هذه السيارة لحادث من قبل.. تعرف عليها
لن تذهب للميكانيكي .. تعرف على جدول صيانة السيارات الكهربائية
ميتسوبيشي تعلن عن جوائز تصل إلي مليون جنيه لعملائها
نصائح هامة للحفاظ علي مساحات زجاج السيارة في فصل الشتاء
نصيحة.. افحص تلك الأشياء عند قيادة سيارة مركونة لفترة طويلة