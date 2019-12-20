موجز السيارات| سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه.. ميتسوبيشي تعلن عن جوائز بمليون جنيه لعملائها

تشهد أخبار السيارات تطورا سريعا وملحوظا في مصر والعالم كله، ويحرص كثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.وحرصا من موقع صدى البلد الإخباري، نعرض كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز.