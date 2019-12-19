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أخبار العالم

البنتاجون: الطلاب السعوديون لا يشكلون تهديدا على البلاد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:36 م
البنتاجون
البنتاجون
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شيماء مصطفى
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن الطلاب السعوديين لا يشكلون تهديدا على أمريكا.

ووفقًا لموقع "صوت أمريكا"، أوضح البنتاجون أن المراجعة الأمنية لنحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون حاليا بالولايات المتحدة، بعد واقعة إطلاق النار في قاعدة بفلوريدا الأمريكية، أظهرت أنه لا توجد أية "تهديدات".

وقال جاري ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن "بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أي تهديد وشيك".

وكانت القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة بينساكولا، تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد الطلبة السعوديين يدعى محمد الشمراني، مما أدى إلى مصرع 4، وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وعلى خلفية هذا الهجوم، أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث قال إن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، نقل مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وجدد ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

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