شاهد.. شاب مسلم يدعو لصديقه المسيحي أثناء أداء العمرة

حظي تصرف أقدم عليه شاب مسلم تجاه صديقه المسيحي خلال قيامه بأداء العمرة بإعجاب وإشادة رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خاصة وأن ذلك التصرف يعد بمثابة تأكيد على روح المحبة والأخوة والوحدة بين جميع المصريين.



وكان حساب باسم "فادي صبحي" على موقع "فيس بوك" قد نشر صورة لدعاء كتبه صديقه "أحمد السعيد" على ورقة من أجله أثناء أدائه العمرة، وكان مضمون ما كتبه كما يلي: "فادي صبحي.. من أطهر بقاع الأرض للمسلمين أتذكرك يا صديقي وأدعو الله لك ربنا يرزقك الصحة والطمأنينة وراحة البال ويفرحك ويرزقك.. الدين لله والمحبة في القلوب".



ورد "فادي صبحي" على ذلك التصرف المؤثر عبر حسابه قائلًا إن تذكر صديقه له في دعواته وصلاته وأثناء أدائه العمرة هو أمر غالٍ جدًا على قلبه.



وأضاف أن جملة "الدين لله والإنسانية لخلق الله" هي جملة غالية على قلبه، متوجهًا ببالغ الشكر لصديقه.



وعلقت إحدى متابعيه على منشوره قائلة: "أيه الجمال ده انتوا الاتنين شعاع أمل وطمأنينة أن مصر هتفضل بخير"، وعلقت أخرى قائلة "شئ جميل جدًا أن يتذكرك أخوك في الوطن في أراضي الله المقدسة".





