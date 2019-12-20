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طالبة إعدادي: نستخدم الفرانكو في رسائلنا لسهولته في الكتابة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:03 ص
طالبة بالإعدادي
طالبة بالإعدادي
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البهى عمرو
عرض برنامج « يحدث فى مصر» المذاع على قناة « ام بي سي مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، تقرير فيديو من الشارع المصري عن اللغة العربية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، وقاموا بتوجيه بعض الأسئلة للمواطنين.

وقالت نور طالبة فى المرحلة الاعدادية، إنها تستخدم الفرانكو فى رسائلها مع اصدقائها و والديها، مؤكدة أنها تستطيع الكتابة باللغة العربية ولكن الفرانكو أسهل.

وأشارت الطالبة إلى أن هناك بعض أصدقائها لا يعرفون الكتابة باللغة العربية وعندما اتحدث لهم باللغة العربية لا يفهمونها.

وفى نفس السياق قال علاء سعيد عاشور مدرس لغة عربية، إنه يجب تغيير مناهج اللغة العربية فى المراحل التعليمية المختلفة لأنها لا تتناسب مع الوقت الحاضر.

وكشف الطالب أحمد بالصف الثانى الثانوي، أن المدرس هو السبب فى كره الطلاب لمواد اللغة العربية وتحديدًا النحو.
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