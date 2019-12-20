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برلمان

ياسر الهضيبي: الوفد سيخصص يوما للاحتفال بذوي القدرات الخاصة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصى
كشف الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، عن تخصيص يومًا للاحتفال بذوي القدرات الخاصة في مقر حزب الوفد خلال الأيام المقبلة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، بحضور جميع مندوبي الوفد من المحافظات.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وفي إطار مبادئ الحرية والمساواة التي يؤمن بها بيت الأمة تجاه حقوق جميع الفئات في مصر، بحضور الدكتورة أمل رمزي رئيس اللجنة النوعية للسياحة، والمهندس حمدي قوطة، رئيس اللجنة النوعية للسياحة، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا، وكريمة القاضي، نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدي، والدكتور حسين السيد رئيس لجنة ذوي الإعاقة ومساعد رئيس الحزب بالقليوبية، وعلي مجاهد، وفاطمة فتحي، عضو لجنة المراسم بالحزب، وممثلي لجنة ذوي الإعاقة في حزب الوفد، وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

وأكد "الهضيبي" أن رئيس الوفد حريص على الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة، ويقدم الرعاية الكاملة لها للنهوض بالأمة، والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، قائمة على أساس مؤسسي.

ووجه الشكر للدكتورة أميرة أبوشقة، صاحبة فكرة إنشاء المركز الإعلامي، الذي أحدث طفرة كبيرة في حزب الوفد، مُقدمًا الشكر لفريق المركز على مجهوداته وتحمل كل الصعوبات والتحديات لتوصيل المعلومة الصحيحة لوسائل الإعلام المختلفة.
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