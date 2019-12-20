اخبار الحوادث .. ضبط قاتل جاره ..مصرع 7 وإصابة 4 بعد اصطدام قطار بسيارة على مزلقان بالدقهلية.. انقلاب سيارة على طريق العاشر من رمضان

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
عاجل ..مصرع ٧ وإصابة ٤ بعد اصطدام قطار بسيارة على مزلقان بالدقهلية
لقى ٧ اشخاص مصرعهم بينهم جثتان اشلاء فيما اصيب ٤ اخرون فى حادث اصطدام قطار بسيارة على مزلقان الصوفى بقرية دنديط على طريق ميت غمر الزقازيق .
إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على طريق العاشر من رمضان
أصيب 12 شخصا، مساء اليوم، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستقلونها بالطريق الأوسط بالقرب من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية. وتم نقل المصابين الى مستشفي بلبيس وجار تقديم الرعاية اللازمة.
خروج قطار "طنطا - الزقازيق" عن القضبان بمركز السنطة دون خسائر في الأرواح
شهد خط سكة حديد "الزقازيق - طنطا" منذ قليل خروج جرار قطار ركاب عن القضبان بمحطة السنطة دون خسائر بشرية.
إصابة 3 عمال محارة في سقوط سقالة خشبية بالغربية
أصيب 3 عمال محارة بإصابات خطيرة اليوم الخميس في سقوط "سقالة" بإحدى العمارات السكنية بمدينة طنطا فى محافظة الغربية .
جبت ملايين الدولارات منين .. رواد مواقع التواصل لـ بهى الدين حسن: بعت مصر وعايزها ترجع للخراب تانى
شن رواد التواصل الاجتماعى هجوما على الناشط الحقوقى بهى الدين حسن بعد هجومه على مصر ومؤسسات الدولة مطالبيه بالكشف عن مصدر أمواله التى تخطت ملايين الدولارات التى ينفق منها على تنقلاته فى اوروبا مقابل ما يبثه من سموم.
قافلة الداخلية تقدم أوجه الرعاية لقاطنى طريق الواحات| شاهد
قامت وزارة الداخلية قطاع المشروعات والتنمية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات ، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى منطقة المساكن الأولى بالرعاية بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.
بسبب الخلافات بينهما.. ضبط قاتل جاره بالدقهلية
تمكنت مباحث ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية من ضبط قاتل جاره بميت سلسيل لخلافات جيرة بينهما.
عاجل ..مصرع ٧ وإصابة ٤ بعد اصطدام قطار بسيارة على مزلقان بالدقهلية
لقى ٧ اشخاص مصرعهم بينهم جثتان اشلاء فيما اصيب ٤ اخرون فى حادث اصطدام قطار بسيارة على مزلقان الصوفى بقرية دنديط على طريق ميت غمر الزقازيق .
إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على طريق العاشر من رمضان
أصيب 12 شخصا، مساء اليوم، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستقلونها بالطريق الأوسط بالقرب من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية. وتم نقل المصابين الى مستشفي بلبيس وجار تقديم الرعاية اللازمة.
خروج قطار "طنطا - الزقازيق" عن القضبان بمركز السنطة دون خسائر في الأرواح
شهد خط سكة حديد "الزقازيق - طنطا" منذ قليل خروج جرار قطار ركاب عن القضبان بمحطة السنطة دون خسائر بشرية.
إصابة 3 عمال محارة في سقوط سقالة خشبية بالغربية
أصيب 3 عمال محارة بإصابات خطيرة اليوم الخميس في سقوط "سقالة" بإحدى العمارات السكنية بمدينة طنطا فى محافظة الغربية .
جبت ملايين الدولارات منين .. رواد مواقع التواصل لـ بهى الدين حسن: بعت مصر وعايزها ترجع للخراب تانى
شن رواد التواصل الاجتماعى هجوما على الناشط الحقوقى بهى الدين حسن بعد هجومه على مصر ومؤسسات الدولة مطالبيه بالكشف عن مصدر أمواله التى تخطت ملايين الدولارات التى ينفق منها على تنقلاته فى اوروبا مقابل ما يبثه من سموم.
قافلة الداخلية تقدم أوجه الرعاية لقاطنى طريق الواحات| شاهد
قامت وزارة الداخلية قطاع المشروعات والتنمية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات ، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى منطقة المساكن الأولى بالرعاية بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.
بسبب الخلافات بينهما.. ضبط قاتل جاره بالدقهلية
تمكنت مباحث ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية من ضبط قاتل جاره بميت سلسيل لخلافات جيرة بينهما.