بأيدي مصرية .. مستشفى قها المركزى صرح طبي يدخل الخدمة قريبا .. المشروع يقام بـ 82 مليون جنيه ويتكون من 108 أسرة .. ويسهم في حل أزمات العناية المركزة والحضانات بالقليوبية .. صور

-الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ صدى البلد:

- القليوبية كان لها نصيب الأسد فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى - ثورة فى الحالة الإنشائية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة - المحافظة تستعد للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل





مستشفى قها المركزى الجارى إنشاؤه على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع يعد من أهم المستشفيات التى تقام على أرض محافظة القليوبية وبسواعد وايدى مصرية سواء كان فى التصميم او التنفيذ فضلا عن إدارتها من خلال نخبة من كبار الأساتذة والأطباء بمديرية ومستشفيات مديرية الصحة بالقليوبية.





الصرح الطبى العملاق من المقرر انه يخدم الخدمة قريبا ويخدم أهالى مدينة قها وطوخ، لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى طوخ المركزي ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذي تبلغ مساحته 840 مترا مسطحا والمكون من خمسة طوابق (أرضي + خمسة أدوار متكررة) وتبلغ مساحته 400 متر يلحق بالمبنى القديم من الجهة الشمالية بالإضافة إلى استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم وإضافة مبنى ملحق معدني تبلغ مساحته 160 مترا، مكون من خمسة طوابق (أرضي + أربعة أدوار) من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع.

ويتكون المستشفى الذي يقام بتكلفة 82 مليون جنيه من 108 أسرّة (66 سرير إقامة + 6 أسرّة ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير) بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.



من جانبه أجرى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة تفقدية لمستشفى قها المركزى، والجارى إنشاؤه بتكلفة 82 مليون جنيه، وذلك لمتابعة استمرار التوريدات الخاصة بتشغيل المستشفى وبداية الفرش وتركيب الأجهزة وتجهيز المستلزمات الطبية تمهيدًا لافتتاح المستشفى في الأيام المقبلة.



وأوضح الطباخ أن مستشفى قها المركزى يخدم أهالى مدينة قها وطوخ، وقد تم اختياره ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية "المشروع القومى لتطوير المستشفيات" وذلك فى إطار حرص وزيرة الصحة والسكان لرفع المعاناة عن اهالى القليوبية وتقديم افضل خدمة طبية لهم مشيرا الى انه يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات مركزية بتكلفة مليار ونصف جنيه شاملة المبانى والتجهيزات الطبية وغير الطبية، فضلا أن إطلاق مشروع إنشاء مستشفى طوخ المركزى ودخول مستشفى ابوالمنجا المركزى الخدمة بعد تطويرها.