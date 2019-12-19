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أخبار البلد

الخدمات البيطرية: مصر خالية من مرض اللسان الأزرق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
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جمال صلاح الدين
أكد الإعلامى محمد غانم أن رجال الهيئة العامة للخدمات البيطرية نجحوا فى تحصين اكثر من 9 مليون رأس ماشية فى كل محافظات مصر للسيطرة على أمراض الجلد العقدى والوادى المتصدع والحمى القلاعية واللسان الأزرق .

وأوضح غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعلنوا خلو مصر تمامًا من مرض اللسان الأزرق وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية.

ولفت الى نجاح السيطرة على أمراض الثروة الحيوانية كالوادى المتصدع والجلد العقدى والحمى القلاعية داخل محافظات مصر وفى المناطق الحدودية فى كل من ليبيا والسودان .
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