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فن

MBC تستحوذ على حقوق النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أطلقت الصفحة الرسمية لشركة S Productions البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية لمسلسل الآنسة فرح، بعدما امتلكت الشركة حقوق إنتاج نسخته العربية والمأخوذة من المسلسل الأميركي الشهير Jane the Virgin.

كما تولت قنوات MBC حقوق عرض المسلسل بالوطن العربي، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن ميعاد إطلاقه قريبًا.

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

وترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأميركية، إضافة إلى أكثر من ١٠ جوائز و ٦٥ ترشيح.
MBC تستحوذ على حقوق النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin
MBC تستحوذ على حقوق النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin
MBC تستحوذ على حقوق النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin
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