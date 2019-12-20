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اقتصاد

رويترز: أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
نفط
نفط
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رويترز
ظلت أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 66.25 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 60.97 دولار للبرميل. وكانت أحجام التداول هزيلة، إذ عجز حتى نبأ مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحريك سوق النفط.

ويضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار وكذلك اتفاق ‭‭‭‘‬‬‬المرحلة واحد‭‭‭‘‬‬‬ بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن، مما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل ويدعم أسعار النفط.

وفي مؤشر آخر على انفراجة في العلاقات، نشرت وزارة المالية الصينية يوم الخميس قائمة جديدة لستة منتجات أمريكية ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارج المنظمة مثل روسيا على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.

وبحسب بيانات أسبوعية نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
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