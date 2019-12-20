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مرأة

مناسبة ليوم الإجازة .. البطاطس المشوية بالثوم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

البطاطس المشوية بالثوم وصفة هي افضل الوصفات الخفيفة التي يمكن ان تقدمها لاسرتك في الاجازة ومغذية ومفيدة وطريقة عمل هذه الوصفة .

المقادير
- البطاطس المشوية بالثوم
4 حبات بطاطس صغيرة الحجم مقشرة ومغسولة ومجففة
3-5 فصوص ثوم مفرومة ناعمًا
2 ملعقة طعام زبدة غير مملحة مذوبة
2 ملعقة طعام زيت زيتون
3 ملاعق طعام زعتر طازج مفروم ناعمًا
فلفل أسود حسب الرغبة
ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير

البطاطس المشوية بالثوم
1. لتقطيع البطاطس نضعها في ملعقة خشبية ونقطعها بشكل عرضي. حواف الملعقة ستمنعنا من قطع كامل حبة البطاطا.
2. نخلط الثوم مع الزعتر ثم ندهن الخليط داخل الشقوق في كل حبة بطاطس.
3. نقلب البطاطس مع الزبدة المذوبة وزيت الزيتون في وعاء.
4. نضع البطاطس في صينية فرن وننثر كمية جيدة من الملح والفلفل. نخبز لمدة ساعة في فرن مسخن مسبقًا للدرجة 200 مئوية. نقلب البطاطس بعد حوالي 30 دقيقة. يجب أن تكون البطاطس ذهبية اللون مقرمشة.
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