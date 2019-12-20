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محافظات

أول تحرك من محافظة الدقهلية بعد وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 في حادث قطار

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:41 ص
أول تحرك من محافظة
أول تحرك من محافظة الدقهلية بعد وفاة 78 شخاص في حادث قطار
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة واللواء عمرو فكرى رئيس المدينة بالتوجه للاطمئنان على مصابي حادثة قطار مزلقان دنديط بميت غمر.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توفير كافة احتياجات المصابين من العلاج اللازم وإجراء عمليات إذا لزم الأمر وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.

يذكر أن القطار القادم من طنطا الزقازيق اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان الصوفي التابع للوحدة المحلية بأوليلة.

وتم نقل المصابين وعددهم ٤ بينهم طفلة مجهولة لمستشفى دقادوس العام والمتوفين وعددهم ٧ بينهم جثة طفل مجهول وجثة أشلاء إلى مستشفى الكلى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة وجارى رفع آثار الحادث.
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