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توك شو

والد الطفلة أشرقت: تامر حسني مؤمن جدا بموهبتها الكبيرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
الطفلة أشرقت أحمد
الطفلة أشرقت أحمد
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قسم التوك شو
قال أحمد سعد السكندري، والد الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج "ذا فويس"، إن إدارة البرنامج وجهت له سؤالا خلال آخر اختبار لها في برنامج "ذا فويس" وسألوه هل سيتم اختيارها أم لا، وقالوا له نصا: "ذا فويس ده هيضيف لبنتك ايه لو نجحت في الاختبارات؟"، فرد قائلا: "هيستعجل شهرة أشرقت"، معقبا: "مكنتش متخيل الشهرة اللي هتوصلها أشرقت والنجاح اللي حققته في وقت قصير وفي السن ده".

وأضاف "السكندري"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، أنه تم تكريم ابنته أشرقت منذ عدة أيام في مدينة أبو ظبي الإماراتية من قبل الفنان تامر حسني، مؤكدا أن الفنان تامر حسني يعشق الطفلة أشرقت ومؤمن جدا بموهبتها الكبيرة وقال نصا: "مشوفتش صوت في السن ده بالحلاوة دي".

وأوضح أنه كان هو وابنته أشرقت بصحبة الفنان تامر حسني عندما تم تكريمه في أبو ظبي بدخوله موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية، كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، مشيرا إلى أن تاريخ ومعجبي تامر حسني يؤكد أنه جدير بهذه الجائزة الكبيرة وأنه يستحقها عن جدارة؛ لأنه فنان شامل ويتميز في مجال التلحين وهو صوت رائع جدا وله محبيه وعاشقيه في جميع دول العالم ويحظى بشهرة كبيرة جدا؛ فضلا عن أنه كاتب أغنية جيد وممثل قدير.

وأشار إلى أنه يعرف شباب مجانين بالفنان تامر حسني ويؤثر فيهم بصورة كبيرة، موضحا أن أعداء النجاح يحاربون تامر حسني بسبب نجاحه وشهرته الساحقة التي غزت العالم أجمع.
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