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توك شو

احنا بنهزر.. محمد هنيدي يكشف سر السخرية المستمرة على السوشيال ميديا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:46 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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هاني حسين
قال الفنان محمد هنيدي، إن السوشيال ميديا فتحت أبوابا كثيرة، وهي عالم جديد وغريب ممتع، مضيفا يارب نستفيد من إيجابياتها وليس سلبياتها".

وأضاف هنيدي في حواره في برنامج "عين" المذاع على قناة "الحياة": "إحنا بنحاول نهزر ونضحك الناس".

وأكمل: "كنت أول من خرج من باب السينما وخرج خلفي جيل كامل أصبحوا نجوم الساحة الفنية في مصر واتشرف بذلك".

وتابع محمد هنيدي: "الجمهور فاكر أن الكوميديان دائما في حالة ضحك وكوميديا وهزار، والكوميديا نعمة من ربنا ولكن صعوبتها تكمن في تنفيذها في مجتمع به شعب دمه خفيف".

وأكمل: "كان هناك نغمة بأن الكوميديا سهلة ولكن الكوميديا فن ثقيل والوحيد المرشح للاستمرار لسنوات مديدة، وتكريم الفنان الكوميدي حاضر، وأتشرف أنني أنتمى لعائلة الكوميديا المصرية".
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