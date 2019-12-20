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أخبار العالم

الجيش الليبي يشن 14 غارة على الميليشيات.. وقصف الكلية الجوية في مصراتة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:21 ص
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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شيماء مصطفى
ذكرت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن سلاح الجو الليبي شن 14 غارة على مواقع الميليشيات في مدينة مصراتة غربي ليبيا.

وقالت مصادر لـ شبكة "العربية"، إن مقاتلات سلاح الجو الليبي قصفت الكلية الجوية في مصراته، ووقعت انفجارات في معسكر الدفاع الجوي جنوب مصراته بعد غارة لسلاح الجو الليبي.

ووقعت اشتباكات عنيفة، بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في وادي الربيع جنوب طرابلس.

وكان مصدر عسكري من الجيش الليبي، أعلن أن قوات الجيش الوطني دخلت، محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل.

وأوضح المصدر، أن الجيش سيطر على محور طريق المطار بعد تراجع الميليشيات المسلحة، ثم واصل تقدمه ودخل اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة.
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