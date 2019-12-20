نجمة ذا فويس تكشف سر اختيارها لتمثيل مصر في أغنية حلم العالم

قالت الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج "ذا فويس"، إنها تُنظم وقتها في المذاكرة، مشيرة إلى أنها في الصف السادس الابتدائي.



وأضافت الطفلة أشرقت أحمد، خلال لقائها ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، أن وقت المذاكرة الخاص بها قَل بنسبة كبيرة خاصة بعد التحاقها ببرنامج "ذا فويس" بسبب انشغالها معظم الوقت بالأغاني والبروفات والسفر والحفلات، مشيرة إلى أنها حال تكون مسافرة لإحياء حفل بالخارج وأثناء وجودها بالطيارة تصطحب معها الكتب الدراسية لكي تستغل الوقت حتى تصل إلى الدولة التي ستحيي فيها الحفلة؛ لانها لا تريد أن تُقصر في مجال دراستها على حساب الغناء.



وأوضحت أنها أصبحت نجمة وسط زملائها بعد وصولها لبرنامج "ذا فويس" العالمي والغناء أمام أشهر نجوم الغناء في العالم وحظيت بشهرة كبيرة، مشيرة إلى أنها سعيدة وفخورة بما حققته من نجاح وشهرة كبيرة في وقت قصير، مؤكدا أن المدرسين لم تتغير معاملتهم معها وظلت كما هي.



وأشارت إلى أنها أوقات كثيرة تُغني لأصحابها في المدرسة، موضحة أن أغنية الأمم المتحدة التي تحمل عنوان "حلم العالم" قام بغنائها 7 أطفال من 7 دول من بينهم الطفلة أشرقت التي مثلت مصر، موضحة أن المشتركين كانوا من دول "مصر وتونس والسعودية والبحرين ولبنان والعراق وسوريا"، ثم قامت بغناء الأغنية على الهواء.



وأعربت نجمة "ذا فويس" عن فخرها لمشاركتها في أغنية بهذا الحجم نظرا لهدفها النبيل، حيث تأتي تحت شعار مبادئ الأمم المتحدة التي تتبنى خططا وأفكارا بهدف محاربة الجوع والجهل والفقر والتشرد وما إلى ذلك من أمور تحاول الأمم المتحدة الحد منها، وأعربت عن سعادتها لأنها وقع عليها الاختيار لتُمثل مصر في تلك الأغنية.