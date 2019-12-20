مشاركة من شمال سيناء في منتدى شباب العالم: الحدث حلقة وصل بين الدول

شاركت محافظة شمال سيناء في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ١٤ حتى ١٧ ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



من جهتها، قدمت هند حسين عبد الحليم، مدرس مساعد بكلية العلوم البيئية الزراعية جامعة العريش، والتي شاركت في المنتدى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللامتناهي للشباب والذي يشعر بذاته في هذه الحقبة من تاريخ مصر الحديثة، مضيفة إنها تشرفت بدعوة الرئيس للمشاركة فى المنتدى، إلى جانب مشاركة وفد من شباب شمال سيناء وظهورهم فى المنتدى وسط أكثر من 7000 شاب من مختلف أنحاء العالم، فى ظهور واضح للمشاركة أبناء سيناء.



وأضافت أن المنتدى يؤكد مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس للشباب والحرص على مشاركة أبناء سيناء في الفعاليات على المستوى الدولي وانخراطهم في العمل العام واختلاطهم بمختلف الشباب من مختلف دول العالم المختلفة ، مؤكدة أن هذه المشاركة تمثل إضافة جديدة لهم، وتمكنهم من وضع رؤية سليمة لحياتهم وتعليم أقرانهم بأهمية التفاعل مع القضايا المجتمعية، واكتساب خبرات جديدة والإبداع في العمل والتفكير من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم وابتكار مواقف جديدة في حياتهم.



وقالت إن زيادة عدد المشاركين كان مطلب حيوي للشباب خلال النسختين الماضيتين للمنتدي، وقد أصبح حقيقة، فهو حدث عالمى يتواجد فيه عدد كبير جدًا من جنسيات مختلفة فى كل خطوه بنقابل شخص جديد ونعمل اضافه لخبرة فى نفس مجالنا أو مجالات أخرى.



وأوضحت أن المنتدى يعتبر حلقة وصل بين مختلف شباب العالم وتبادل للأفكار المختلفة، وأيضا تمكين للشباب بمشاركتهم في تقديم الحلول والمقترحات لصانعي القرار والمؤثرين في دول العالم، كما أن المنتدى يمثل منصة حوارية تتيح فرص لطرح مبادرات شبابية من مختلف دول العالم، وأنه سيتم عقد ورش وجلسات عمل عن دور المرأة في التنمية ونماذج محاكاة.



وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة نحو عالم متكامل وسبل التعاون بين الشباب الإفريقي لتعزيز التنمية وآفاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وذلك من أجل وضع رؤية شبابية للتعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.



في ذات السياق، أكدت هند أن المنتدى يحمل رسالة سلام لكل شعوب الأرض أن مصر تتمتع بالأمن والأمان في المنطقة

كما أن مصر ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب والتأكيد كذلك على الدور الفعال لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وغيرها من الموضوعات والقضايا لتحقيق صالح الشعوب، وما يؤكد عودة الدور الريادي لمصر دوليا وإقليميا.