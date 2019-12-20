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تعليم

البحث العلمي والإنتاج الحربي يعقدان مؤتمر التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد.. الثلاثاء المقبل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تعقد وزارة الإنتاج الحربي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الدولى الـ (٤٦) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت عنوان " التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد" بالتعاون لأول مرة مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

ويقام المؤتمر بحضور (٢٠) عالم من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من السادة الوزراء والمتخصصين فى البحث العلمى، وذلك فى الفترة من ٢٤: ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩.

حيث إن افتتاح وفعاليات جلسات اليوم الأول للمؤتمر ( ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ ) الساعة الرابعة عصرا: بمقر الأكاديمية وقطاع التدريب التابعين لوزارة الإنتاج الحربي بينما فعاليات اليوم الثانى والثالث للمؤتمر في أحد فنادق القاهرة.


وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية، عن منحة العلماء الزائرين لعام 2019- 2020NAM&ST Centre Senior Visiting Fellowship.


وتهدف المنحة إلى إتاحة الفرصة للعلماء الكبار والباحثين والأكاديميين من الدول الأعضاء من مركز نام للاستفادة من الالتحاق بالمعاهد العلمية الموجودة فى الدول الأعضاء بالمركز وذلك لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المستجدات العلمية من خلال المشاركة فى أبحاث ومشاريع علمية مشتركة قصيرة المدى وكذا إلقاء المحاضرات العلمية ودعم جسور التواصل بين العلماء لتحقيق التعاون العلمى.
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