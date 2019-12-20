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أخبار العالم

الحريري: حكومتي فشلت في تلبية مطالب الشعب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، مساء الخميس، إن حكومته فشلت في تلبية مطاب الشعب، مؤكدًا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة حول تشكيل حكومة أخصائيين.

وأوضح الحريري في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " قمت بالتسوية لكي تعود المؤسسات ويسير البلد ولم نلبِّ مطالب الناس".

وأضاف: " لحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو تشكيل حكومة أخصائيين، فنحن كسلطة فشلنا ولم نقدّم شيئًا للمواطنين".

وتابع الحريري: " علينا جميعًا التكاتف والاستماع لصوت الثورة بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والجميع يرغب أن يعمل بخلفية طائفية لكن اللبنانيين في الشارع يرفضون ذلك".

وفي وقت سابق الخميس استدعى الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة، بعدما حظي بدعم من "حزب الله" وحلفائه، وكتلة الرئيس عون.

وأسفرت الاستشارات النيابية النهائية، التي جرت الخميس، مع أعضاء البرلمان، حصول الوزير السابق حسان دياب على 69 صوتا، فيما ذهب 13 صوتا لنواف سلام، وصوت واحد حصلت عليه حليمة قعقور في مقابل 42 نائبا لم يسمّوا أحدا.


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