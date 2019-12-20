تتمتع بإرادة جبارة .. 20 ديسمبر ماذا يقول يوم ميلادك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 20 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، ولديك قدرة على الاستماع الجيد واستقبال الرأي الآخر.. تصبر كثيرا أمام العقبات أو أي معارضة وتتمتع بإرادة جبارة تساعدك على تحقيق النجاح.



نصيحة:

عام ٢٠٢٠ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من أول السنة لآخرها.