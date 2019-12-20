اخبار الرياضة .. حسني مبارك يعزي مرتضى منصور في وفاة شقيقته.. فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، أمس الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
حسني مبارك يعزي مرتضى منصور في وفاة شقيقته
- تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجليه علاء وجمال، للتعزية في وفاة شقيقته التي توفيت الثلاثاء الماضى بعد صراع مع المرض استمر سنوات.
ربنا كبير.. فرج عامر يفتح النار على اللجنة الخماسية والزمالك كلمة السر
- فتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة النار على مسئولي اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة.
اتحاد الكرة يوقع عقوبات على الأهلي والزمالك وأندية بالدوري| تفاصيل
- قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .
تسريبات.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا ومركز صادم لـ محمد صلاح
- كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي سيتوج بشكل رسمي كأفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019.
سيد عبد الحفيظ: الأهلي يستحق تعويض 125 مليون جنيه حال تطبيق الاستبدال.. فيديو
- وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة بسبب التحكيم بعد فوز فريقه على الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يقترب من خطف "دبابة زيمبابوي" هداف الدوري الجنوب أفريقي
- كشفت مصادر خاصة، أن مسئولي النادي الأهلي اقتربوا من التعاقد مع الزيمبابوي نوكس متوزو مهاجم نادي جولدن اروس هداف الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف أحرزها خلال ثلاث عشرة مباراة بجانب تسجيله لـ٣٣هدفا خلال مسيرته مع ناديه خلال الموسمين الماضيين بالإضافة لحصوله على لقب أفضل لاعب مؤخرا مع منتخب بلاده في بطولة كسوفا الدولية.
حلمي طولان يكشف مفاوضاته مع الأهلي لضم ثنائي الفريق.. تفاصيل
- كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن دخول فريقه في مفاوضات مع إدارة الأهلي لضم الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
حسني مبارك يعزي مرتضى منصور في وفاة شقيقته
- تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجليه علاء وجمال، للتعزية في وفاة شقيقته التي توفيت الثلاثاء الماضى بعد صراع مع المرض استمر سنوات.
ربنا كبير.. فرج عامر يفتح النار على اللجنة الخماسية والزمالك كلمة السر
- فتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة النار على مسئولي اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة.
اتحاد الكرة يوقع عقوبات على الأهلي والزمالك وأندية بالدوري| تفاصيل
- قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .
تسريبات.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا ومركز صادم لـ محمد صلاح
- كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي سيتوج بشكل رسمي كأفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019.
سيد عبد الحفيظ: الأهلي يستحق تعويض 125 مليون جنيه حال تطبيق الاستبدال.. فيديو
- وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة بسبب التحكيم بعد فوز فريقه على الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يقترب من خطف "دبابة زيمبابوي" هداف الدوري الجنوب أفريقي
- كشفت مصادر خاصة، أن مسئولي النادي الأهلي اقتربوا من التعاقد مع الزيمبابوي نوكس متوزو مهاجم نادي جولدن اروس هداف الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف أحرزها خلال ثلاث عشرة مباراة بجانب تسجيله لـ٣٣هدفا خلال مسيرته مع ناديه خلال الموسمين الماضيين بالإضافة لحصوله على لقب أفضل لاعب مؤخرا مع منتخب بلاده في بطولة كسوفا الدولية.
حلمي طولان يكشف مفاوضاته مع الأهلي لضم ثنائي الفريق.. تفاصيل
- كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن دخول فريقه في مفاوضات مع إدارة الأهلي لضم الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.