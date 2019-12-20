اخبار الرياضة .. حسني مبارك يعزي مرتضى منصور في وفاة شقيقته.. فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، أمس الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :- تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجليه علاء وجمال، للتعزية في وفاة شقيقته التي توفيت الثلاثاء الماضى بعد صراع مع المرض استمر سنوات.- فتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة النار على مسئولي اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة.- قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .- كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي سيتوج بشكل رسمي كأفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019.- وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة بسبب التحكيم بعد فوز فريقه على الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.- كشفت مصادر خاصة، أن مسئولي النادي الأهلي اقتربوا من التعاقد مع الزيمبابوي نوكس متوزو مهاجم نادي جولدن اروس هداف الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف أحرزها خلال ثلاث عشرة مباراة بجانب تسجيله لـ٣٣هدفا خلال مسيرته مع ناديه خلال الموسمين الماضيين بالإضافة لحصوله على لقب أفضل لاعب مؤخرا مع منتخب بلاده في بطولة كسوفا الدولية.- كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن دخول فريقه في مفاوضات مع إدارة الأهلي لضم الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.