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عادل العدوي: هناك دول كبرى تدعم الإرهاب بشكل مباشر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي
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البهى عمرو
قال الدكتور عادل العدوي، أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم، إن هناك دول كبرى تدعم الإرهاب بشكل مباشر وتقول انها تحارب الإرهاب، وأن هناك دول تدعم الإرهاب بطريقة غير مباشرة.

وأضاف عدوي خلال حواره ببرنامج « مساء دي إم سي» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الجماعات الإرهابية تمتلك سيارات من ماركات معينة اتنفيذ العمليات الإرهابية وهذا دليل أن هناك دول تستخدم الإرهاب سياسيا للضغط على دول أخرى.

وأشار إلى أن مشكلات الإرهاب موجودة فى جميع دول العالم، وليس فىى مصر أو المنطقة العربية فقط.

وأوضح عادل عدوي، أن الرئيس السيسي خاطب بعد الدولة وتحدث عن مخاطر الجماعات الإرهابية وتأثيرها على الدول و الأمن و الاستقرار.

وكشف أن مصر من الدولة التى تحارب الإرهاب والتى تقف ضد الدول التي تدعم وتساند الإرهاب.
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