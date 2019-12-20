أرقام قياسية حققتها جامعة أسوان خلال عام 2019 ساهمت فى وصولها إلى العالمية وحصد الجوائز الدولية.. تقرير

= أرقام قياسية حققتها جامعة أسوان خلال عام 2019:

= الجامعة تشهد اكبر عرس أفريقى وهو أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول

= جامعة أسوان تضم 20 كلية ومعهد بجانب إشرافها على أكبر مستشفى تقدم خدماتها العلاجية والدراسية والبحثية





جامعة أسوان تسير بخطى ثابتة وتحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة خلال عام 2019 ساهمت فى وصولها إلى العالمية وحصد الجوائز الدولية، وفي هذا الصدد تستعرض "صدى البلد" سلسلة النجاحات التي حققتها جامعة أسوان وحصاد عام من النجاح.



ففي البداية أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجديد خلال استقباله لوفد جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس لتقديم التهنئة بمناسبة تكليفه محافظًا للإقليم على دعمه الكامل لجامعة أسوان والتنسيق مع قياداتها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى بمختلف المجالات التنموية، خاصة أنها تعتبر بمثابة المنارة العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى أنها بيت خبرة ومرجع هام للإستشارات الهندسية والفنية والبحثية.



وأشار محافظ أسوان إلى أن الفترة الحالية تحتاج لكل يد تبنى وتعمر للوصول إلى مزيد من معدلات التنمية المستهدفة وهو ما سنسعى لتنفيذه على أرض الواقع من خلال إستثمار الخبرات والإمكانيات العلمية والتكنولوجية بالجامعة فى تنفيذ المزيد من المشروعات بمختلف قطاعات الخدمات والبنية الأساسية .



وأضاف عطية بأن هذا التعاون المثمر سيساهم بشكل مباشر فى تحويل أسوان إلى محورًا وجسرًا للتواصل بين مصر وأفريقيا ، علاوة على منطقة جذب للطلاب والدارسين الأفارقة .



ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد غلاب بنموذج التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لدفع قاطرة التنمية الحقيقية على أرض أسوان من خلال توظيف الأدوار العديدة للجامعة علميًا وبحثيًا وإستشاريًا لخدمة العمل التنفيذى وأوضح رئيس الجامعة بأنه على الرغم من إنشاء جامعة أسوان منذ 7 سنوات فقط إلا أنها أصبحت كيان كبير يضم 20 كلية ومعهد ، بجانب إشرافها على أكبر مستشفى تقدم خدماتها العلاجية والدراسية والبحثية.



وأضاف أحمد غلاب بأن الجامعة حققت نقلة نوعية فى التوسع العمراني والخدمي بعد فتح 8 كليات بفرعها فى مدينة أسوان الجديدة، وهو الذي توج مؤخرًا بحصولها على المركز الأول بين الجامعات المصرية ، وأيضًا من ضمن أفضل 500 جامعة عالمية فى "الاستشهادات العلمية والبحثية" وفقًا للتصنيف البريطانى التايمز للتعليم العالى.



فيما وافق مجلس جامعة أسوان على إصدار مجلة علمية محكمة للدراسات البيئية تصدر عن جامعة أسوان بصفة دورية تضم كافة الأبحاث المعنية بشؤون البيئة والموافقة على لائحة كلية السياحة والفنادق تمهيدًا لضمها لعدد كليات الجامعة التى يبلغ عددها 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.



كما قرر مجلس الجامعة ترشيح الدكتور أحمد إبراهيم درويش الأستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم لنيل جائزة النيل فى الآداب لعام 2020، وتمت الموافقة على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة مساعدين ومدرسين فى مختلف التخصصات مع منح عدد من الباحثين درجتى الماجستير والدكتوراة .



وخلال عام 2019 شارك وفد من جامعة أسوان في المؤتمر الدولي الذي نظمته الجمعية الجغرافية البرتغالية مع جامعة لشبونة للاحتفال بمرور 150 عام على إفتتاح قناة السويس وبمشاركة سفارة مصر فى البرتغال حيث يأتى فى إطار تفعيل العلاقات الثقافية والأكاديمية بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية.



كما شهد عام 2019 استضافة جامعة أسوان لأكبر عرس أفريقى وهو أسبوع حافل من الفعاليات والأنشطة الخاصة بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول والذى نظمته جامعة أسوان خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.



حيث أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه يتطلع لأن يكون أسبوع الجامعات الأفريقية الأول بمثابة النواة الأولى لأسابيع كثيرة تتبناها الجامعات الأفريقية والمصرية خلال السنوات القادمة من أجل مد جسور التعارف والتعاون بين أبناء القارة السمراء.



وكانت مدينة أسوان شهدت انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول يوم 20 أكتوبر والذى تنظمه جامعة أسوان حيث بدأت الفعاليات بحفل الافتتاح بإستاد أسوان الرياضى، وبحضور وزير التعليم العالى، ووفود من 22 دولة أفريقية ، وشارك فى حفل الافتتاح 1200 طالب وطالبة من جامعة أسوان فى حفل الافتتاح لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية، بجانب فقرات فنية وغنائية لـ 8 فرق من الفنون الشعبية.



كما شارك الطلاب الأفارقة بأسبوع شباب الجامعات بمدينة أسوان تتمثل فى جامعات من دول الصومال ومالي وتشاد وأفريقيا الوسطى وبنين ومالاوى والسنغال وتنزانيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا والسودان وسيراليون وزامبيا والكاميرون وكينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبوروندى وجزر القمر والجابون وموزمبيق بإجمالى 21 دولة.



علاوة على المشاركة المصرية من جامعات أسوان الأزهر والقاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا وحلوان والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادى وبنها وكفر الشيخ وسوهاج وبورسعيد ودمنهور ودمياط والسويس ومدينة السادات والعريش والوادي الجديد والأقصر والتعليم العالى بإجمالى 24 جامعة.



ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان عن فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية مناصفة مع جامعة بنى سويف فى مجال الهندسة والتكنولوجيا، وفقًا لتصنيف "التايمز" البريطاني، وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن جامعة أسوان تم تصنيفها ما بين أفضل 300 إلى 400 جامعة على مستوى العالم فى مجال الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف "التايمز"، ما يدل على التقدم الكبير الذى تشهده الجامعة فى المجال الهندسى والأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس.



وقال الدكتور أحمد غلاب بأن هذا التصنيف العلمى الجديد ساهم فى أن تحقق الجامعة مكانة جيدة من بين الجامعات العالمية، وأصبحت لها سمعة تعليمية طيبة من خلال التطوير الذى تشهده في البرامج التعليمية والشراكات البحثية والطفرة الإنشائية التى تشهدها فى الحرم الجامعى بصحارى ، وأيضًا الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة.



وكانت جامعة أسوان قد حصلت في سبتمبر الماضي على المركز الأول على مستوى العالم فى "الاستشهادات البحثية" وفقًا للتصنيف البريطانى التايمز للتعليم العالي The Times Higher Education، حيث حصلت الجامعة على أعلى نسبة من الاستشهادات على مستوى العالم، نظرا لجودة الأبحاث العلمية فى الجامعة والتى يتم الاستشهاد بها واستخدامها في العديد من المقالات العالمية وظهرت أيضا فى هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.



كما شاركت الجامعة فى "مؤتمر مشروع التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي" والذي أقيم لمدة 5 أيام في جامعة كريت باليونان.



ونجحت القافلة الطبية التى نظمتها كلية الطب في جامعة أسوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، في توقيع الكشف الطبي على أكثر من 500 مواطن في دولة جيبوتي.