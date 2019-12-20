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محافظات

بالأسماء| تكليف 9 مديرين جدد بمديرية الشئون الصحية بـ كفر الشيخ

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:48 ص
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتكليف 9 مديري إدارات بمديرية الشئون الصحية، وذلك بصفة مؤقتة لحين ورود الضوابط والمعايير الخاصة بهذه الوظائف من التنظيم والإدارة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرار تضمن تكليف الدكتورة أماني أحمد المحروقي، مديرًا لإدارة الإعلام والتربية السكانية، والدكتورة شيماء صبحي عكاشة، مديرًا لإدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتور عماد إبراهيم عبد الحميد، مديرًا لإدارة رعاية الأمومة والطفولة.

وأضافت المصادر، أن القرار شمل تكليف الدكتور أحمد محمود فتح الله، مديرًا لإدارة التدريب، ومحمد أبو اليزيد عليوة، مديرًا لإدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا، والدكتور صابر محمود عشماوي، مديرًا لإدارة المواقع.

كما تضمن قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف سميح بدير سليم عيسى، مديرًا لإدارة التغذية، ونهى إبراهيم الدسوقي متولي، مديرًا لإدارة التمريض، والدكتور عبد العزيز إبراهيم على أحمد، مديرًا لإدارة المجالس الطبية.
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