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توك شو

مجدي ملك: غياب الرقابة على الذبح في القرى سيؤثر على أسعار اللحوم.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
لحوم
لحوم
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قسم التوك شو
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن غياب الرقابة على الذبح فى القرى والنجوع أدي إلى ذبح بكميات كبيرة سيؤثر على أسعار اللحوم خلال الأشهر القادمة.

وأضاف ملك خلال تصريحات على قناة «المحور» أن المجازر المصرية لا تحمي صحة المواطن المصرى، موضحا أنه سيتم نقل المجازر في شهر يناير القادم الي هيئة سلامة الغذاء بعد صدور القانون سيكون الأفضل أفضل مما عليه الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من تعاون لحماية صحة المواطن المصري من أي ضرر، مشيرا إلى أن غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة في إخراج المنتج النهائي بالشكل السليم تسبب في عدم وضوح الرؤية للمواطن.

وأشار إلى أن سبب إنخفاض أسعار اللحوم هو إستيراد اللحوم وخوف المربي الصغير، منوها إلى أن هناك مخاوف سنعاني منها خلال الفترة القادمة إذا لم تتضح الأمور.
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