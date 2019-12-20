مشاهير من بلدنا .. مختار جمعة من قرية صفط راشين ببني سويف إلى وزير للأوقاف

تزخر محافظة بنى سويف بالعديد من الشخصيات من أبنائها الذين أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية على مختلف الأصعدة.



ويلقي "صدى البلد" الضوء على بعض من هذه النماذج المشرفة والذين كان من بينهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالى .



ولد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي عام 1966م ، بقرية صفط راشين، التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف .



وتخرج "جمعة" في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة بمرتبة الشرف وكان ترتيبه الأول على دفعته ، ثم حصل على الماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير ممتاز ، ثم على درجة العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى .



عُيّن "جمعة " معيدًا بجامعة الأزهر ، فمدرسًا مساعدًا ، فمدرسًا ، فأستاذًا مساعدًا ، فأستاذًا ، فوكيلا للكلية ، فعميدًا لها ، ثم اُنتدبَ إلى جانب عمله عميدًا للكلية عضوًا بالمكتب الفني لشيخ الأزهر لشئون الدعوة والإعلام الديني ، ثم عُيّن وزيرًا للأوقاف في حكومة الدكتور حازم الببلاوي في عام 2014 ، ونظرًا لما قام به من جهد مشرّف ومتميز في خدمة الدعوة الإسلامية، والعودة بها في مصر إلى عمقها الأزهري الوسطي ، تم إسناد الوزارة إليه في حكومتي المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية .



ونظرًا لجهده المتميز في مجال الدراسات الأدبية والنقدية وبخاصة القرآنية تم اختياره عضوًا في العديد من المؤسسات العلمية والأدبـيـة ، فإضافة إلى كونه رئيسًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، فهو عضو باتحاد كتاب مصر ، واتحاد الكتاب العرب ، ورابطة الأدب الإسلامي العالمية ، وعضو لجان التحكيم لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد وعضو العديد من المؤسسات العلمية والمجتمعية المتخصصة .



شارك"جمعة " في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية داخل مصر وخارجها وكان رئيسًا للكثير منها ، كما أشرف على كثير من الرسائل العلمية ، وعلى بعض المجلات العلمية ، وكان رئيسًا لتحرير بعضها ، وشارك في وضع المناهج العلمية لمرحلتي التعليم ما قبل الجامعي والجامعي بالأزهر الشريف , كما ساهم في وضع مناهج كليات التربية بسلطنة عُمان , ويرأس لجنة مراجعة مناهج التربية الإسلامية بالمراحل التعليمية المختلفة بوزارة التربية والتعليم المصرية.



أما عن الحياة الشخصية لوزير الأوقاف فهو أخ لثلاث أخوات متزوجات بالقرية ، وهو متزوج وله ولدان احمد خريج كلية التحارة، محمود في الصف الأول الثانوي، وله بنتان شيماء خريجة تربية انجليزي حسناء طالبة بكلية الطب .



ويحرص وزير الأوقاف علي زيارة أخواته وأهل قريته بصفه مستمرة لحل مشاكلهم وفتح مشروعات خدمية بالقرية مثل المدارس والمساجد وحل مشاكل الاهالي من صرف صحي وكهرباء وخلافة .



كما يحرص الوزير علي حضور المناسبات الدينية والقومية بالمحافظة ومنها يتوجه الي مسقط راسه صفط راشين للجلوس وسط اهل القرية والإستماع إلي مشاكلهم.