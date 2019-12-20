ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة كزبرة على الريق يوميا

تعتبر الكزبرة هي إحدى التوابل المهمة والتي نتجاهلها ولا نهتم بفوائدها ، وقدم خبير التغذية مجدي الجندي فوائد تناول الكزبرة .



وأكد الجندي ان ملعقة من الكزبرة المطحونة تعمل على محاربة مرض السرطان وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة في الكزبرة

- تحتوي الكزبرة المطحونة على مضاد حيوي يقي الجسم من الاصابة بالجراثيم والفيروسات والميكروبات.



- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة يعمل على تحسين عملية الهضم ، وإراحة القولون وطرد الغازات، وتلين حركة الأمعاء، وتحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة.



- الكزبرة المطحونة تعمل على حماية العين من الالتهابات والاحمرار.



- تخلص الكبد من السموم المتراكمة فيه وبالتالي تحسن من أدائه لوظائفه.



- تحتوي الكزبرة المطحونة على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية.



- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة تعمل على خفض نسبة السكر بالدم ، وجعله في حدوده الطبيعية وتعزز إنتاج هرمون الإنسولين



- تساعد على امتصاص الحديد من الغذاء وتقوية الدم ومنع الإصابة بالأنيميا.



- تقلل من الاضطرابات المصاحبة للدورة الشهرية عند المرأة، وتقلل من غزارة فقدان الدم.



***طريقة الاستخدام

ملعقة مطحونة من حبوب الكزبرة على الريق مع الماء يوميًا.