AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة كزبرة على الريق يوميا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعتبر الكزبرة هي إحدى التوابل المهمة والتي نتجاهلها ولا نهتم بفوائدها ، وقدم خبير التغذية مجدي الجندي فوائد تناول الكزبرة .

وأكد الجندي ان ملعقة من الكزبرة المطحونة تعمل على محاربة مرض السرطان وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة في الكزبرة
- تحتوي الكزبرة المطحونة على مضاد حيوي يقي الجسم من الاصابة بالجراثيم والفيروسات والميكروبات.

- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة يعمل على تحسين عملية الهضم ، وإراحة القولون وطرد الغازات، وتلين حركة الأمعاء، وتحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

- الكزبرة المطحونة تعمل على حماية العين من الالتهابات والاحمرار.

- تخلص الكبد من السموم المتراكمة فيه وبالتالي تحسن من أدائه لوظائفه.

- تحتوي الكزبرة المطحونة على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية.

- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة تعمل على خفض نسبة السكر بالدم ، وجعله في حدوده الطبيعية وتعزز إنتاج هرمون الإنسولين

- تساعد على امتصاص الحديد من الغذاء وتقوية الدم ومنع الإصابة بالأنيميا.

- تقلل من الاضطرابات المصاحبة للدورة الشهرية عند المرأة، وتقلل من غزارة فقدان الدم.

***طريقة الاستخدام
ملعقة مطحونة من حبوب الكزبرة على الريق مع الماء يوميًا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزها تسكين آلام الدورة الشهرية.. تعرفى على فوائد صحية رائعة للكزبرة الخضراء

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني يوميا؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الكركم يوميًا؟

مفاجأة.. 4 أعشاب طبيعية تحمي من الإصابة بمرض السكر

ماذا يحدث في جسمك عند تناول الفراولة ؟

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف حقيقة الصابون السائل الذي يصيب بسرطان الأمعاء

محمد فضل يكشف إمكانية استبدال اللاعبين المصابين بفرق الدوري

بعد قرار مجلس النواب.. استطلاع رأي يظهر نسبة الأمريكيين المؤيدين لعزل ترامب

أخبار الرياضة.. فضل يعلن موعد تطبيق تقنية الفار.. البدري يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع جهازه المعاون

أول رد فعل من وليد سليمان عقب تألقه مع الأهلي أمام الإسماعيلي

موجز السيارات| سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه.. ميتسوبيشي تعلن عن جوائز بمليون جنيه لعملائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل

100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني