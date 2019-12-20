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منوعات

زي الأفلام.. بعد 55 عاما عائلة تعثر على ابنهم المفقود بصدفة غريبة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
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عزة عاطف
كما يحدث في الأفلام.. ففي عام 1964 خطفت امرأة ترتدي ملابس ممرضة طفلًا يبلغ من العمر يومًا واحدًا ممن سريره في المستشفى ولم يرها أحد مرة أخرى أبدًا والآن - بعد مرور 55 عامًا - تزعم إحدى القنوات الإخبارية التلفزيونية الأمريكية أنها عثرت على الطفل المسروق.

أجبرت الواقعة الغريبة مكتب التحقيقات الفيدرالي على فتح التحقيق مرة أخرى في القضية التي كانت قد أقفلت منذ 55 عامًا على فقدان الطفل، فبعد عامين من اختطاف الطفل «بولس» عثرت عائلته مع الشرطة على طفل صغير وحيد في أحد مراكز التسوق في نيوجيرسي وافترضوا أن الطفل المفقود.

كان ذلك قبل سنوات من اختراع اختبار الحمض النووي، لذا لم يكن لدى العائلة أي وسيلة للتأكد مما إذا كان الولد هو ابنهم حقًا، لكنهم أخذوه معهم، افترض «تشستر وزوجته دورا فرونشاك» أن الصبي كان ابنهما، ولم يخبراه حتى العاشرة من عمره حول قصة الاختطاف لكنه اكتشف ذلك من مقتطفات الصحف فشرح والديه له القصة.

اشتبه الابن بأن هناك شيئ خاطئ، حيث كان والديه وشقيقه ذوي بشرة وشعر ناعمين، لكنه بشرته هو كانت داكنة وشعره بني مموج، ومما زاد شكه أكثر هو أن عائلته كاثوليكية محافظة بينما لديه هو ميول للتمرد وفقًا لصحيفة مترو.

وفي عام 2012 أي بعد ما يقرب من أربعة عقود من الاختطاف، قام الإبن أخيرًا بإجراء اختبار الحمض النووي الذي أثبت أنه لم يكن مرتبطًا بيولوجيًا بعائلته وأنه لم يكن أبدًا ابنهم الضائع، مما أدى إلى إشعال الغموض المحيط بالطفل المفقود.

أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فتح تحقيقيه وبدأ صحفيو التحقيق في منظمة WGN الإخبارية التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها في البحث عن الطفل «بول فرونشاك» الحقيقي، والمفاجأة أنهم عثروا عليه بعد تعقب أثره داخل بلدة صغيرة في ميشيجان، حيث عاش طوال عمره باسم مختلف عن اسمه الحقيقي.

لم يتم الإعلان عن هوية الرجل (الطفل المفقود) من قبل WGN لأنه لا يزال ضحية جريمة، وصرحت قناة WGN عن توصلها للأدلة التي تشير إلى أنه كان الطفل نفسه الذي اختطف من مستشفى شيكاغو قبل نصف قرن.
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