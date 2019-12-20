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مرأة

ابتعد عن شرائها.. 8 أسماك سامة لا تتناولها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعتبر الأسماك هي أكثر المأكولات التي يعشقها الكثير، ولكن هناك أنواع متعددة يجب أن نتوخى الحذر منها ، وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين 8 أسماك سامة ابتعد عن شرائها أو تناولها.

● الصخرية
●العقرب
●القط
●الفهقة
●دجاجة البحر
●البقرة أو الرقيطة
●البلامة
●القراض أو الأرنب

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت منذ عدة سنوات قرارًا وزاريًا يتضمن منع الإتجار أو الحيازة أو التداول في هذه الأنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين،

حيث تبين أن العينات التى تم سحبها من هذه الأسماك وتم تحليها فى المعامل المختصة قد أثبتت أن هذه الاسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين.

حيث أن الاتجار في هذه الأسماك يوقع صاحبها تحت عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتي تنص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
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