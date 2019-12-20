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محافظات

حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
انطلقت أمس، حملة مكبرة في بورسعيد، بالتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية من مديرية الشئون الصحية "الطب الوقائى" والتموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، ومراقبة الأغذية والطب البيطري، لضبط الأسواق المطاعم والمحلات العامة والكافيهات.

وقد شنت الحملة تحت رعاية اللواء عادل الغضبان بورسعيد، وبقيادة الدكتور أيمن رخا مدير عام الشئون الصحية والدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائى، ومجدى الخضر وكيل مديرية والمقدم حسام رمضان رئيس قسم مباحث التموين والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش والمجازر بالطب البيطري وبتوجيه من ناصر ثابت مدير التموين والتجارة الداخلية وجمع كبير من مفتشي مكتب مراقبة أغذية بورسعيد ومفتشى التموين ببورسعيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط ما بين عشرين مخالفة مختلفة، ما بين إعدام ١٥٠كيلو هوالك تشغيل بواقى هياكل دواجن وبواقى دواجن مأكوله مسبقًا، إعدام أغذية فاسدة وغير معلنة لتاريخ الصلاحية، وضبط ١٢كيلو سبيا مجمدة مجهولة تاريخ الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمطاعم والكافيهات توصية بغلق مخزن لوجود خطر داهم لوجود دورة المياة داخل المخزن المخصص لتخزين الأغذية، وعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط ، ومحاضر ٩٦ اشتراطات نظافة والاشتراطات العامة.

وإعدام مواد غذائية متنوعة وسحب عينات، وإعدام متنوعة مابين أواني غير صالحة للاستخدام "مسرطنة"، ومواد غذائية متنوعة ما بين زيوت والسلطات المتنوعة وما يسمى ب"الصوص الابيض والأحمر والكاري"وإعدام ٢٠٠كيلو زيت.

وأوضح أعضاء الحملة فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" على حرص الدولة على استمرار مثل هذه الحملات الأيام القادمة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن المصري.
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
حملة مكبرة ببورسعيد على المطاعم والمحلات العامة والكافيهات..صور
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